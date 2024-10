AXXEL RH S’ASSOCIE À EXCELERIS À MONTRÉAL

Full cycle HR services

AXXEL RH S’ASSOCIE À EXCELERIS POUR OPTIMISER LES SERVICES D’ACQUISITION DE TALENTS, RESSOURCES HUMAINES, FORMATION ET IMPARTITION DE PAIE À MONTRÉAL

MONT-ROYAL, QUEBEC, CANADA, October 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- Axxel RH est heureux d'annoncer un partenariat avec Exceleris, une démarche stratégique visant à révolutionner les services d’Acquisition de talents, Ressources humaines (RH), Formation et développements ainsi que le Service de la paie et avantages sociaux.

Ce partenariat permet à Axxel RH d'élargir son éventail de services en intégrant le recrutement de CPA et le placement exécutif aux services actuels offerts. Avec plus de 20 ans d'expérience et une équipe engagée de 40 professionnels, nous sommes positionnées pour enrichir la communauté d'affaires en attirant des talents de premier plan et en optimisant les opérations des ressources humaines.

Exceleris, connu pour sa devise « Il faut un expert pour en placer un », a établi une excellente réputation dans le recrutement de CPA et de professionnels de la finance. Ce partenariat permet à Axxel RH d'intégrer l'expertise d'Exceleris, offrant ainsi aux clients une solution RH à cycle complet.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Exceleris dans le groupe Axxel RH », a déclaré Éric Haggar, PDG d'Axxel, la société mère d'Axxel RH. « Leur réputation exceptionnelle dans le recrutement de CPA et de professionnels de la finance s'aligne parfaitement avec notre vision de fournir des solutions qui permettent à nos clients de standardiser leurs opérations tout en bénéficiant de l'expertise combinée et du professionnalisme inégalé d'Axxel RH et d'Exceleris. Ce partenariat renforce notre position sur le marché en assurant une expérience ultime du recrutement stratégique à la gestion RH a cycle complet. »

« Axxel HR et Exceleris unissent leurs expertises et la force de nos équipes, ce qui renforce considérablement notre capacité à offrir à nos clients un soutien d’un professionnalisme exceptionnel », a déclaré Lina Colalillo, fondatrice d'Exceleris. « Ce partenariat nous permet d’exploiter nos forces communes pour proposer aux clients une solution RH complète et intégrée, à la fois robuste et dynamique, tout en préservant l’approche personnalisée qui a toujours caractérisé Exceleris. »

A propos d’Axxel RH

Axxel RH est une firme couvrant le cycle complet de la gestion des ressources humaines. Nous combinons la flexibilité d'un cabinet-boutique et d'une équipe de professionnels pour offrir des services personnalisés à nos clients. Axxel RH comprend les services RH, Acquisition de talents, Formation et développement ainsi que le Service de la paie et avantages sociaux.

A propos d' Exceleris

Exceleris est un cabinet de recrutement en comptabilité, fiscalité et finance localisé dans la grande région de Montréal depuis 2004. Fondée par deux CPA expérimentés, Exceleris est devenu populaire auprès des gestionnaires recruteurs, des départements de ressources humaines et de gestion des talents ainsi que des professionnels de la finance avec la croyance qu’il faut prendre le temps de bien faire les choses.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.