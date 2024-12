Serbia committed to building safe society

Гашић је положио венац на Спомен-обележје жртвама НАТО бомбардовања на Варваринском мосту у пратњи бригадних генерала Маринка Павловића и Дејана Јанковића. Ожиљци ратних страдања и даље боле. Успомене на патњу тешко бледе, поготово родитељима, сестрама, браћи и пријатељима који су остали без најдражих. Ни осталима, којима нико није страдао, сећање не може а да не изазове непријатан титрај немира, рекао је министар. Он је нагласио да морамо да мислимо и о садашњости и будућности, док се клањамо сенима страдалих 1999. године. Зарад њих не дозволимо да нас мостови раздвајају, већ нека они буду ти који ће да спајају. Баш као што је то било од памтивека. Пустимо да време превазиђе ружне слике наслеђене из прошлости, поручио је Гашић. Уз представнике Министарства одбране и Војске Србије, венце и цвеће положили су представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Расинског округа, општине Варварин, бројне делегације, породице и пријатељи настрадалих. Ваздушне снаге НАТО бомбардовале су 30. маја 1999. године са четири пројектила мост на Великој Морави, када је живот изгубило десеторо људи, а више десетина теже и лакше рањено.

