PMcardio breidt AI-gestuurde ECG-oplossing uit naar telegeneeskunde

Powerful Medical AI-gestuurde ECG-oplossing uit naar telegeneeskunde

AALST, BELGIUM, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- PMcardio, een medische app gebaseerd op artificiële intelligentie (AI) ontwikkeld door Powerful Medical, ondersteunt nu telegeneeskunde-workflows om de ECG-analyse en diagnose te verbeteren voor patiënten buiten traditionele ziekenhuismuren. PMcardio wordt al gebruikt door verschillende grote spelers in Europa voor telemedicine ECG-screening in apotheken en breidt de toegang tot gespecialiseerde hartzorg verder uit. Via screeningprogramma's in apotheken en eerstelijnszorg speelt PMcardio in op de groeiende vraag naar toegankelijke gezondheidszorgoplossingen.

Recente wijziging in regelgeving in Europese landen heeft de groei van patiëntenscreening buiten het ziekenhuis versneld, met vergoedingsmodellen die deze initiatieven nu ondersteunen. Deze verschuiving wordt gedreven door de noodzaak om overbelaste spoedeisende hulpafdelingen te ontlasten en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat patiënten tijdig een specialistische cardiologische beoordeling krijgen.

Met de toenemende druk op preventieve en screeningsdiensten in heel Europa hebben apotheken en eerstelijnsgezondheidscentra zich ontwikkeld tot handige hubs voor zorg ter plaatse, waaronder 12-afleidingen ECG-opnames. PMcardio integreert naadloos in telezorg-workflows, waardoor cardiologen ECG’s sneller en efficiënter kunnen beoordelen, ondersteund door geavanceerde AI-algoritmes. Door nauwkeurige, realtime diagnostische interpretaties te bieden, ondersteunt PMcardio zorgverleners bij het beheren van groeiende patiëntenaantallen en het handhaven van hoge kwaliteitsnormen in de zorg.

“De uitbreiding naar telemedicine is een logische evolutie voor Powerful Medical.. Het is een gebied met groot potentieel waarvan we verwachten dat het in de toekomst zal blijven groeien. Door de AI-gestuurde diagnostiek van PMcardio te integreren in workflows in apotheken en eerstelijnszorg, kunnen we cardiologen ondersteunen bij het sneller stellen van diagnoses, het verbeteren van patiëntuitkomsten en het verlichten van de druk op een overbelast zorgsysteem, wat we overal in Europa zien," aldus Viktor Jurasek, medeoprichter en Chief Product Officer van Powerful Medical.

Door de efficiëntie van telegeneeskunde te verbeteren, helpt PMcardio om het tekort aan specialistische artsen aan te pakken en de uitdaging van hoge diagnostische werkdruk in de hartzorg te verlichten.

Als onderdeel van zijn voortdurende innovatie ontwikkelt Powerful Medical ook AI-tools voor de vroege detectie van een verminderde pompfunctie van de linkerhartkamer op 12-afleidingen ECG’s. Deze pompfunctie is een belangrijke indicator van hoe goed het hart bloed door het lichaam pompt bij elke hartslag; een verminderde werking kan wijzen op vroege stadia van hartfalen, waardoor preventieve zorg kan worden ingezet om verdere achteruitgang te vertragen.

Dit AI-ECG-model, dat recent werd gevalideerd en gepresenteerd op het ESC Congress 2024 in Londen, zal binnenkort worden geïntegreerd in PMcardio, waardoor de mogelijkheden worden uitgebreid om uitgebreide cardiologische beoordelingen te bieden voor patiënten buiten ziekenhuisomgevingen.

Voor meer informatie, bezoek: www.powerfulmedical.com

Contact: pr@powerfulmedical.com

