PMcardio erweitert seine KI-gestützte EKG-Lösung für den Einsatz in der Telemedizin

BERLIN, GERMANY, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- PMcardio, ein von Powerful Medical entwickeltes KI-gestütztes Medizinprodukt, unterstützt nun Telemedizin-Workflows, um die EKG-Analyse und Diagnostik für Patienten außerhalb traditioneller Krankenhauseinrichtungen zu verbessern. Durch den Einsatz in telemedizinischen Screening-Programmen und primärmedizinischen Einrichtungen ermöglicht PMcardio einen erweiterten Zugang zu spezialisierter kardiologischer Versorgung und trägt dazu bei, der wachsenden Nachfrage nach innovativen und zugänglichen Gesundheitslösungen gerecht zu werden.

Kürzliche regulatorische Änderungen in Europa fördern zunehmend Patienten-Screenings außerhalb von Krankenhäusern durch neue Vergütungsregelungen. Dieser Wandel wird durch die dringende Notwendigkeit vorangetrieben, überlastete Notaufnahmen zu entlasten und Patienten gleichzeitig einen schnellen Zugang zu kardiologischen Fachbewertungen zu ermöglichen.

Mit dem zunehmenden Bedarf an Präventions- und Screening-Diensten in Europa etablieren sich Apotheken und primärmedizinische Einrichtungen als zentrale Anlaufstellen für Point-of-Care-Diagnostik, darunter die Aufzeichnung von 12-Kanal-EKGs. PMcardio integriert sich nahtlos in Telemedizin-Workflows und ermöglicht es Kardiologen, EKGs effizient und präzise zu analysieren – unterstützt durch modernste KI-Algorithmen. Die Plattform liefert Echtzeit-Diagnosen, die Ärzten helfen, steigende Patientenzahlen zu bewältigen und dabei höchste Standards in der Patientenversorgung sicherzustellen.

„Die Expansion in die Telemedizin ist ein logischer Schritt für Powerful Medical, um das Potenzial dieses wachsenden Bereichs voll auszuschöpfen. Mit der Integration der KI-gestützten Diagnostik von PMcardio in ambulante Workflows – sei es in der Primärversorgung oder in Screening-Programmen – können wir Kardiologen dabei unterstützen, Diagnosen schneller und präziser zu stellen, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und gleichzeitig die Belastung des ohnehin stark beanspruchten Gesundheitssystems in Europa zu reduzieren,“ erklärte Viktor Jurasek, Mitbegründer und Chief Product Officer von Powerful Medical.

PMcardio steigert die Effizienz telemedizinischer Dienste und trägt dazu bei, den begrenzten Zugang zu Fachärzten zu verbessern sowie die hohe diagnostische Arbeitsbelastung in der Kardiologie effektiver zu bewältigen.

Im Rahmen seiner kontinuierlichen Innovation entwickelt Powerful Medical zudem KI-Tools zur Früherkennung einer reduzierten linksventrikulären Auswurffraktion (LVEF) basierend auf 12-Kanal-EKGs. Die LVEF ist ein entscheidender Indikator für die Pumpfunktion des Herzens und spielt eine zentrale Rolle in der Herzdiagnostik. Eine reduzierte LVEF kann auf frühe Stadien einer Herzinsuffizienz hinweisen, wodurch präventive Maßnahmen eingeleitet werden können, um deren Fortschreiten zu verlangsamen.

Dieses kürzlich validierte KI-EKG-Modell, das erstmals auf dem ESC-Kongress 2024 in London präsentiert wurde, wird bald in PMcardio integriert, um noch umfassendere kardiologische Bewertungen auch außerhalb von Krankenhäusern zu ermöglichen.



