PMcardio étend sa solution d’IA pour l’analyse ECG à la télémédecine

Oliver Palenik, Head of Product, et Viktor Jurasek, Chief Product Officer, tous deux de Powerful Medical.

AALST, BELGIUM, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- PMcardio est un dispositif médical alimenté par l’intelligence artificielle développé par Powerful Medical. Il s’intègre désormais aux pratiques de télémédecine pour améliorer l’analyse et le diagnostic à partir d’ECG pour les patients pris en charge hors des établissements hospitaliers. Déjà adopté par plusieurs acteurs majeurs du dépistage médical à distance en pharmacie à travers l’Europe, PMcardio élargit l’accès aux soins spécialisés en cardiologie. À travers des programmes de dépistage en pharmacie et en médecine de proximité, il contribue à répondre à la demande croissante de solutions de santé à portée de tous.

Les récentes évolutions réglementaires dans plusieurs pays européens ont accéléré la croissance du dépistage en milieu non-hospitalier, avec des modèles de remboursement qui soutiennent désormais ces initiatives. Ce changement répond à la nécessité de désengorger les services d’urgence tout en garantissant aux patients un accès rapide à un bilan cardiologique spécialisé.

Avec la croissance constante des besoins en services de prévention et de dépistage à travers l’Europe, les pharmacies et les centres de santé locaux se sont imposés comme des points d’accès pratiques pour les soins de proximité, y compris la réalisation d’ECG à 12 dérivations. PMcardio s’intègre parfaitement aux pratiques de télémédecine, offrant aux cardiologues une analyse des ECG plus rapide et efficace grâce à ses algorithmes avancés d’intelligence artificielle. En délivrant des interprétations diagnostiques précises et instantanées, PMcardio accompagne les cliniciens dans la prise en charge d’un nombre croissant de patients tout en favorisant un haut niveau de qualité des soins délivrés.

« S’étendre à la télémédecine est une évolution logique pour Powerful Medical. Ce domaine offre un potentiel immense, et nous sommes convaincus qu’il continuera à se développer dans les années à venir. En intégrant les diagnostics basés sur l’intelligence artificielle de PMcardio aux pratiques des pharmacies et des soins de premier recours, nous pouvons aider les cardiologues à poser des diagnostics plus rapidement, améliorer les résultats pour les patients et contribuer à alléger la pression sur un système de santé saturé, une problématique que nous constatons à travers toute l’Europe », a déclaré Viktor Jurasek, co-fondateur et Chief Product Oficer de Powerful Medical.

En optimisant l’efficacité des services de télémédecine, PMcardio contribue à pallier la disponibilité limitée des médecins spécialistes et à relever le défi posé par le volume croissant de diagnostics en cardiologie.

Dans le cadre de son innovation continue, Powerful Medical développe également des outils d’intelligence artificielle pour détecter précocement une réduction de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (LVEF) sur les ECG à 12 dérivations. La LVEF est un indicateur essentiel de la capacité du cœur à pomper le sang à chaque battement. Une LVEF diminuée peut révéler les premiers stades d’une insuffisance cardiaque, ouvrant la voie à des soins préventifs pour en ralentir la progression.

Ce modèle d’IA appliqué à l’ECG, récemment validé et présenté lors du Congrès ESC 2024 à Londres, sera prochainement intégré à PMcardio. Il renforcera sa capacité à fournir des évaluations cardiaques complètes, même en dehors des établissements hospitaliers.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.powerfulmedical.com

