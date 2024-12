Chance auf eine Behandlung bei Krebserkrankungen im Stadium 4

Hot chemotherapy

Dr. İsmail Özsan sprach über die Behandlung von Krebspatienten im Stadium 4

IZMIR, TURKEY, December 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Der Facharzt für Allgemeinchirurgie, Dozent Dr. İsmail Özsan, erläuterte die Bedeutung eines multidisziplinären Ansatzes bei der Verlängerung der Lebenszeit und Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit Krebs im Stadium 4. Krebs gehört sowohl weltweit als auch in unserem Land zu den häufigsten bekannten Todesursachen, ist jedoch eine Erkrankung, die frühzeitig erkannt und behandelt werden kann. Krebs, eine der schwerwiegendsten Gesundheitsprobleme unserer Zeit, entsteht durch die unkontrollierte Teilung und Vermehrung von Zellen in einem Gewebe oder Organ. Besonders Krebs im Stadium 4 ist für Patienten und deren Angehörige eine große Sorge. Das Wachstum, die Ausbreitungsweise und die Reaktion auf Behandlungen variieren je nach Krebsart.STEIGENDE ERFOLGSRATENDr. Özsan erklärte; "Obwohl der Kampf gegen Krebs im Stadium 4, der sich bereits in verschiedene Körperregionen ausgebreitet hat, schwierig ist, können wir durch fortschrittliche medizinische Technologien, innovative Techniken und die Operabilität des Chirurgen die Krankheit in vielen Fällen erfolgreich bekämpfen. Insbesondere bei hepatobiliären Krebsarten (Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Gallengänge) wird nicht nur die Operationsfähigkeit, sondern die tatsächliche Operabilität der Erkrankung berücksichtigt. Früher betrug die Lebenserwartung bei Patienten mit Krebs im Stadium 4 etwa 6 bis 12 Monate. Durch moderne Technologien und gezielte Therapien sind die Erfolgschancen in der Krebsbehandlung jedoch von 20 % auf bis zu 70 % gestiegen."Dozent Dr. Özsan betonte, dass die hypertherme Chemotherapie (HIPEC) bei Bauchhöhlenkrebsarten besonders wirksam ist; "Bei Tumoren des Blinddarms kann die Überlebensrate auf bis zu 90 % und bei Eierstockkrebs auf bis zu 80 % steigen. Die Überlebensrate von Patienten im Stadium 4 hängt entscheidend von einem onkologischen und chirurgischen Behandlungsprotokoll ab, das auf den spezifischen Krebs, das Alter und die allgemeine Gesundheit des Patienten abgestimmt ist."KOMMUNIKATION MIT DEM ARZT IST IN JEDEM STADIUM WICHTIGEin multidisziplinärer Ansatz, bei dem Chirurgen, Onkologen, Radiologen und andere Gesundheitsfachkräfte zusammenarbeiten, um den optimalen Behandlungsplan zu erstellen, steigert laut Dr. Özsan den Behandlungserfolg erheblich; "Zu den Behandlungsoptionen gehören Operationen, Chemotherapie, Strahlentherapie und gezielte Therapien. Der wichtigste Punkt ist jedoch, dass jeder Patient unterschiedlich ist und die Reaktion auf die Therapie individuell ausfällt. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass der Patient und seine Familie während des gesamten Behandlungsprozesses inengem Kontakt mit den behandelnden Ärzten stehen."KEIN PATIENT IST HOFFNUNGSLOSZum Abschluss gab Dr. Özsan den Patienten im Stadium 4 eine hoffnungsvolle Botschaft; "Kein Patient ist hoffnungslos. Wenn der Chirurg fähig ist und entschlossen handelt, kann er den Krebs besiegen. Selbst bei Pankreaskrebs, der als einer der schlimmsten und unheilbarsten Krebsarten gilt, zeigt der gewonnene Lebenskomfort und die verlängerte Lebenszeit, dass eine Behandlung möglich ist und die Chirurgie stärker als der Krebs sein kann. Manchmal ist es nicht möglich, den gesamten Tumor zu entfernen. In solchen Fällen ist es ein Erfolg, so viel wie möglich zu entfernen, während der Operation gezielte Therapien oder hypertherme Chemotherapie anzuwenden, Symptome zu lindern und den Lebensstandard zu verbessern. Dies zeigt, dass wir stärker sind und kämpfen können.”

