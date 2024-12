Fettleibigkeit lädt Krebs ein: Facharzt für Allgemeinchirurgie Op. Dr. Mustafa Erol warnt

Op. Dr. Mustafa Erol 1

Dr. Erol erläuterte die Mechanismen, wie Fettleibigkeit das Krebsrisiko erhöht

IZMIR, TURKEY, December 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Fettleibigkeit ist nicht nur eines der gravierendsten Gesundheitsprobleme der modernen Zeit, sondern stellt auch einen bedeutenden Risikofaktor für die Entstehung von Krebs dar. Facharzt für Allgemeinchirurgie, Op. Dr. Mustafa Erol, macht auf den Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und Krebs aufmerksam, um das Bewusstsein in der Gesellschaft zu stärken.In seiner Erklärung betonte Dr. Mustafa Erol; "Fettleibigkeit kann im Körper chronische Entzündungen hervorrufen und dadurch Schäden an der DNA der Zellen verursachen. Diese Schäden begünstigen die unkontrollierte Vermehrung von Zellen und schaffen eine Grundlage für die Krebsentstehung.Insbesondere bei häufigen Krebsarten wie Brust-, Darm-, Gebärmutter-, Prostata- und Nierenkrebs tritt Fettleibigkeit häufiger als Risikofaktor auf."Dr. Erol erläuterte die Mechanismen, wie Fettleibigkeit das Krebsrisiko erhöht:Hormonelle Ungleichgewichte:"Fettgewebe kann die Produktion bestimmter Hormone wie Östrogen steigern. Dies erhöht vor allem das Risiko für Brust- und Gebärmutterkrebs.“Insulinresistenz:"Fettleibigkeit kann Insulinresistenz und erhöhte Insulinspiegel im Blut verursachen. Hohe Insulinspiegel können die Entwicklung bestimmter Krebsarten fördern.""Fettleibigkeit führt zu chronischen Entzündungen im Körper. Diese Entzündungen tragen zu Zellschäden und der Krebsentstehung bei."Schwächung des Immunsystems:"Fettleibigkeit schwächt das Immunsystem und reduziert die Fähigkeit des Körpers, Krebszellen zu bekämpfen."Op. Dr. Mustafa Erol unterstrich die Bedeutung der Prävention und Behandlung von Fettleibigkeit, um das Krebsrisiko zu verringern; „Eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und das Erreichen eines idealen Körpergewichts sind wichtige Schritte, um sich vor Krebs zu schützen. Auch Behandlungsoptionen wie die Adipositaschirurgie können wirksam dazu beitragen, sowohl Fettleibigkeit als auch das damit verbundene Krebsrisiko zu senken.“Dr. Erol schloss seine Erklärung mit den Worten: "Um Krebs vorzubeugen, ist der Kampf gegen Fettleibigkeit unerlässlich. Durch die Annahme eines gesunden Lebensstils können wir sowohl Fettleibigkeit verhindern als auch das Krebsrisiko erheblich senken."

