Entreposage Montréal Mini-Storage, Crown Movers et Café Olimpico s’unissent dans le cadre de campagnes de dons

P.K. Subban, porte-parole et ambassadeur de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants avec Lylia, une petite fille née avec le cancer. Grâce à la générosité de la communauté montréalaise, son destin a été transformé.

Des entreprises locales unissent leurs efforts pour améliorer le sort de Montréalais qui éprouvent des difficultés.

Ensemble, nous unissons nos efforts pour avoir un impact significatif, en mettant en lumière le travail incroyable du Collectif Bienvenue et de l’Hôpital de Montréal pour enfants.” — Simon Berman

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, December 6, 2024 / EINPresswire.com / -- À l’approche de la période des fêtes, les entreprises locales Entreposage Montréal Mini-Storage Crown Movers et Café Olimpico unissent leurs efforts pour améliorer le sort de Montréalais qui éprouvent des difficultés.Ces deux initiatives, soit une collecte de meuble pour Le Collectif Bienvenue et une collecte de jouets pour l’Hôpital de Montréal pour enfants, organisées en parallèle, visent à apporter de la chaleur et de la joie à des personnes dans le besoin au mois de décembre.Collecte de meubles pour le Collectif BienvenueD’ici le 23 décembre 2024, les Montréalais sont encouragés à faire don de meubles légèrement usagés à la succursale site d’Entreposage Montréal Mini-Storage situé à Ville Saint-Laurent (700, rue Hodge, ville Saint-Laurent). Crown Movers s’est généreusement engagé à contribuer à la collecte et au transport de ces dons.Les meubles offerts en don seront livrés au Collectif Bienvenue, une organisation montréalaise qui a pour mission de soutenir des demandeurs d’asile lorsqu’ils commencent à refaire leur vie à Montréal.Les dons appuieront le programme des biens essentiels du collectif afin de veiller à ce que tous les nouveaux arrivants disposent des outils et des meubles dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité dans une nouvelle maison accueillante.Collecte de jouets de l’Hôpital de Montréal pour enfantsEn parallèle, une campagne de collecte de jouets aura également lieu pour redonner le sourire à des enfants qui subissent des traitements à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Les dons de nouveaux jouets sont acceptés au Café Olimpico de Westmount ainsi qu’aux succursales de Lasalle et de la rue Hodge d’Entreposage Montréal Mini-Storage jusqu’au 18 décembre 2024, date à partir de laquelle les jouets seront distribués aux enfants à l’hôpital, illuminant ainsi leurs fêtes.Soutien et gratitude de la communautéPour remercier la communauté de sa générosité, Entreposage Montréal Mini-Storage, Crown Movers et le Café Olimpico offrent des cartes-cadeaux exclusives à tous les donateurs en échange de leurs dons de jouets et de meubles. De plus, chaque organisme s’est engagé à verser un don en argent de mille dollars au Collectif Bienvenue et à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, encourageant d’autres entreprises locales à se joindre à eux.« Nous sommes ravis de soutenir nos voisins et d’apporter un peu de joie aux gens qui en ont le plus besoin pendant la période des fêtes, a déclaré Simon Berman, cofondateur et président d’Entreposage Montréal Mini-Storage. En nous associant à Crown Movers et au Café Olimpico, nous unissons nos efforts pour avoir une incidence significative, tout en mettant en lumière le travail incroyable du Collectif Bienvenue et de l’Hôpital de Montréal pour enfants. »Détails pour les donsCollecte de meubles :● Lieu : Entreposage Montréal Mini-Storage, 700, rue Hodge, Ville Saint-Laurent et 2707 Avenue Dollard, LasalleCollecte de jouets :● Lieux : Café Olimpico (357, avenue Victoria, Westmount, QC H3Z 2N1) et succursales d’Entreposage Montréal Mini-Storage● Dates pour les dépôts : Du 3 au 18 décembre 2024● Date de distribution : 24 décembre 2024À propos d’Entreposage Montréal Mini-StorageDepuis 2004, Entreposage Montréal Mini-Storage est fier de fournir de l’espace pour vos affaires. La société possède et exploite plus de 10 000 unités d’entreposage libre-service dans plus de vingt succursales bien situées au Québec et est la plus grande marque d’entreposage libre-service de la province, à laquelle font confiance plus de 60 000 clients satisfaits.Entreposage Montréal Mini-Storage est une filiale d’Immeubles Avenir, un groupe immobilier canadien axé sur le développement et la gestion de projets industriels et commerciaux à fort impact.À propos du Collectif BienvenueLe Collectif Bienvenue est une organisation montréalaise qui se consacre à aider les demandeurs d’asile pendant leur période d’établissement. En mobilisant la communauté locale, l’organisation fournit des articles ménagers essentiels, y compris des meubles, afin d’aider des familles de réfugiés à s’installer dans leur nouveau foyer avec dignité et espoir.À propos de l’Hôpital de Montréal pour enfantsL’Hôpital de Montréal pour enfants offre des soins pédiatriques exceptionnels, apportant avec compassion et innovation de l’aide à de jeunes patients et à leur famille. Les dons à l’hôpital soutiennent directement des initiatives qui améliorent les soins et le confort d’enfants ayant des besoins médicaux.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.