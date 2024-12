Proyecto de Açaí Kaa en Colombia Destaca Potencial de Sostenibilidad e Inclusión Social en Foro sobre Bioeconomía

El CEO del Grupo Açaí Kaa y director de Kaapuri Açaí en Colombia, Reinaldo Santos, participó como panelista y presentó datos que muestran el potencial de Colombia “Estamos muy motivados con el potencial de nuestro proyecto en Colombia. Nuestra propuesta es una tecnología disruptiva e innovadora, enfocada en el medio ambiente y orientada a llevar tecnología al sector, promoviendo su crecimiento sostenible”, dijo Santos

BOGOTA, DC, COLOMBIA, December 9, 2024 / EINPresswire.com / -- El proyecto de desarrollo del cultivo de açaí en Colombia, que utiliza la nueva tecnología de açaí en polvo de Açaí Kaa y promueve la sostenibilidad ambiental a través de nuevas técnicas de cosecha, fue uno de los puntos destacados este jueves (5) en el encuentro sobre transición energética, biocombustibles y otras energías alternativas, organizado por la Embajada de Brasil en Bogotá.El CEO del Grupo Açaí Kaa y director de Kaapuri Açaí en Colombia, Reinaldo Santos, participó como panelista y presentó datos que muestran el potencial de Colombia para convertirse en uno de los principales productores mundiales de açaí, junto con Brasil.El evento, realizado en el Hotel Salvio, en Bogotá, contó con la presencia de destacados representantes del gobierno brasileño, como el Ministro de Emprendimiento, Micro y Pequeñas Empresas, Márcio França; el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), Jorge Viana; el embajador Paulo Estivallet de Mesquita, así como representantes de la empresa Natura y del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI).“Estamos muy motivados con el potencial de nuestro proyecto en Colombia. Nuestra propuesta es una tecnología disruptiva e innovadora, enfocada en el medio ambiente y orientada a llevar tecnología al sector, promoviendo su crecimiento sostenible”, dijo Santos.El empresario destacó que la producción de la empresa, después de cuatro años de investigación, también tendrá un impacto positivo en temas como el trabajo infantil y la seguridad en la recolección de los frutos. “Nuestra propuesta evita que los recolectores escalen las palmeras de açaí y contribuye a alejar a los niños de la cadena productiva”, añadió. “Haremos que el productor genere más, sin dañar el medio ambiente y con alta tecnología”, subrayó.Actualmente, 1.400 familias de agricultores, excombatientes y comunidades ribereñas están involucradas en el cultivo de açaí en Colombia. Sin embargo, este potencial podría beneficiar a más de 200.000 familias, que tendrían acceso a una nueva fuente de ingresos.La producción, que actualmente genera un promedio de USD 3.000 por familia, podría superar los USD 20.000. “Podemos generar un impacto social duradero, reduciendo la pobreza y protegiendo el medio ambiente. La inclusión podría beneficiar, por ejemplo, a unas 50.000 mujeres”, destacó Santos.La empresa también está invirtiendo en el aprovechamiento del carozo de açaí para generar energía limpia como sustituto de la energía derivada del petróleo.Además, traerá de Brasil otras tecnologías, como el procesamiento avanzado de açaí y el AçaíBot, un robot que recolecta açaí sin necesidad de escalar las palmeras, mejorando la productividad y eliminando riesgos de accidentes, lo que también facilita la participación de mujeres en el proceso productivo.

