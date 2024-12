Açaí Kaa conquista o Prêmio Agropará 2024

Reinaldo Santos na sede da Faepa durante convite para o Agropará

BELEM, PARA, BRAZIL, December 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Focada em uma proposta ambientalmente sustentável para produzir com alta tecnologia o açaí em pó mais nutritivo do mercado, a Açai Kaa foi reconhecida com o prestigiado Prêmio Agropará 2024. O CEO do grupo, que conta também com empresas na Colômbia, Reinaldo Santos, recebeu o prêmio em cerimônia realizada na noite desta quarta-feira (4), em Belém, na sede da Faepa (Federação da Agricultura do Estado). O prêmio reconheceu algumas das principais iniciativas do agro no Estado, que é uma das principais potências do setor no Brasil.“Estamos muito felizes pois o setor agroindustrial reconheceu o potencial do nosso projeto, que tem uma tecnologia disruptiva e inovadora, focada no meio ambiente e que busca levar tecnologia para o setor, incentivando o seu crescimento sustentável” disse Santos. O empresário fez questão de lembrar que a produção da empresa, depois de quatro longos anos de pesquisa, também terá impacto em questóes como o trabalho infantil e a segurança do trabalho de coleta dos frutos. “Nossa proposta evita que o peconheiro, o coletor de açaí suba no pé de açaí e ajuda a afastar as crianças da cadeia produtiva”, continua. “Vamos fazer com que o produtor produza mais, sem agredir o meio ambiente e com alta tecnologia”, destacou.O mesmo projeto está sendo desenvolvido também na Colômbia, onde o Grupo fundou a Kaapuri Açaí, em parceria com a Amapuri e a Corpocampo, empresas com histórico de respeito ambiental e relacionamento com as comunidades amazônicas.O Prêmio Agropará, promovido pela Revista Agropará e pelo DIÁRIO, do Grupo RBA, em parceria com a Faepa, visa destacar e valorizar os empreendimentos que se destacam no agronegócio da região. Desde sua criação em 2015, o prêmio tem evoluído continuamente, com novas categorias que acompanham as tendências e as necessidades do setor. Em sua décima edição, o prêmio contou com categorias especiais, como "Legado do Agronegócio" e "Inovação de Impacto", além de um foco ampliado em práticas sustentáveis e critérios de ESG (Ambiental, Social e Governança).A vitória da Açaí Kaa no Prêmio Agropará reforça seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, consolidando a empresa como uma referência no agronegócio brasileiro.

