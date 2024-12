Erstes deutsches Haftungsdach nutzt KI der Zeidler Group zur Prüfung von Vertriebsunterlagen für Fondsprodukte

Arne Zeidler Zeidler Group

FRANKFURT, GERMANY, December 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Die Zeidler Group , Rechtsanwaltskanzlei sowie führender Anbieter von technologischen Rechts- und Compliance-Lösungen für die Investmentfondsbranche, freut sich, eine Partnerschaft mit AHP Capital Management mit Sitz in Frankfurt bekanntzugeben.AHP Capital Management ist ein renommiertes Haftungsdach, das auf den Fondsvertrieb und die regulatorische Unterstützung von Vermögensverwaltern spezialisiert ist. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird AHP Capital Management die Software zur Prüfung von Vertriebsunterlagen (Marketing Material Review Tool; „MMR-Tool“) in ihre Compliance-Prozesse integrieren, um Abläufe zu optimieren und die Effizienz weiter zu steigern.AHP Capital Management stellt durch die Nutzung des MMR-Tools sicher, dass die Vertriebsunterlagen ihrer Kunden den komplexen globalen regulatorischen Standards entsprechen. Das MMR-Tool wurde von den Anwälten der Zeidler Group „trainiert“ und kann Vertriebsunterlagen nach den Gesetzen und Vorschriften der EU, individueller EU-Mitgliedstaaten, der Schweiz, Englands sowie der USA prüfen. Weitere Länder sind in Vorbereitung.Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement, die Automatisierung von Compliance im Bereich Investmentfonds stetig voranzutreiben.Wesentliche Vorteile der Partnerschaft:Erhöhte Compliance-Sicherheit - Das MMR-Tool automatisiert die Überprüfung von Vertriebsunterlagen und gewährleistet die Einhaltung globaler regulatorischer Vorschriften. Es wird dabei ständig von den Anwälten der Zeidler Group aktualisiert und überwacht.Effizienzsteigerung – Die Prüfung der Vertriebsunterlagen dauert lediglich wenige Minuten und ist jederzeit verfügbar. Dies ermöglicht es AHP Capital Management, präzise und schnelle Prüfungen von Vertriebsunterlagen für ihre Kunden durchzuführen.Skalierbarkeit – Das MMR-Tool ist skalierbar und steht AHP Capital Management daher jederzeit bei ihrem Wachstum zur Seite.Frank Rothauge, Partner bei AHP Capital Management:„Die Integration des KI-gestützten Tools zur Überprüfung von Vertriebsunterlagen in unsere Compliance-Prozesse unterstreicht das Engagement, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten. Die LegalTech-Lösungen der Zeidler Group bieten robuste und skalierbare Werkzeuge, um die rechtlichen Bedürfnisse unserer Kunden effektiv zu erfüllen. Diese Partnerschaft stellt sicher, dass wir höchste Compliance-Standards einhalten und gleichzeitig unsere Prozesse für maximale Effizienz optimieren.“Dr. Arne Zeidler, CEO & Gründer der Zeidler Group, ergänzt:„Nachdem wir bereits zahlreiche irische, luxemburgische, englische und amerikanische Kunden für das MMR-Tool gewinnen konnten, freue ich mich besonders, mit AHP Capital Management ein erstes deutsche Haftungsdach als Kunde zu haben. Dies nicht zuletzt deshalb, weil Frankfurt die Geburtsstätte unseres Unternehmens ist. Die globale Investmentfondsbranche entwickelt sich permanent weiter. Vor diesem Hintergrund setzt diese Zusammenarbeit ein Zeichen für Innovation. Gemeinsam wollen wir neue Branchenstandards in der Compliance-Automatisierung setzen und hierdurch einen Mehrwert bieten.“Über Zeidler Group:Zeidler Group ist eine Anwaltskanzlei und ein LegalTech Unternehmen mit Standorten in 10 Ländern und über 250 Kunden aus der Investmentfondsbranche. Das Unternehmen wurde 2008 von Dr. Arne Zeidler in Frankfurt gegründet.Über AHP Capital Management:Die AHP Capital Management GmbH wurde 2011 als Bafin reguliertes Finanzinstitut gegründet und versteht sich als ein Netzwerk von Finanzdienstleistern (internationale Placement Agents, Fondsinitiatoren und Fixed Income Broker) die unter einem einheitlichen Dach Finanzprodukte im Rahmen der Anlageberatung oder der Anlagevermittlung anbieten. Die Netzwerkpartner werden als vertraglich gebundene Vermittler der AHP tätig. Mit über 70 Partnern und 300 Produkten im Vertrieb gehört AHP zu den größten Haftungsdächern in Deutschlands ( www.ahp-cm.com

