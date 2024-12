Tampa, Florida: El Nuevo Destino para Compradores Latinoamericanos que Buscan Vida de Lujo Costero en EE.UU

Renderizaciones acreditadas a Clear pH Design/BTI Partners

TAMPA, FL, UNITED STATES, December 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Tampa, un punto de acceso al mercado inmobiliario de lujo en la costa oeste de Florida, se está convirtiendo rápidamente en uno de los favoritos entre los compradores latinoamericanos atraídos por la vida exclusiva frente a la bahía en los Estados Unidos.Con su estilo de vida de alta gama, una vibrante cultura urbana y un crecimiento acelerado, Tampa presenta una alternativa atractiva a otras ciudades de alta demanda. Marina Pointe, un lujoso condominio frente a la impresionante Bahía de Tampa, personifica el atractivo de la vida costera de alta gama, ofreciendo un estándar excepcional de lujo y confort a quienes buscan una experiencia única en el vibrante oeste de Florida.Marina Pointe ofrece una selección limitada de unidades de condominio disponibles para compra con un atractivo programa de alquiler, que permite a los compradores generar ingresos desde el momento de la adquisición. Estas oportunidades exclusivas se encuentran disponibles a través de un grupo selecto de agencias inmobiliarias en América Latina."En los últimos años, Tampa ha evolucionado verdaderamente, atrayendo a compradores de lujo de EE.UU. y del extranjero que buscan una vida de alta calidad en una vibrante ciudad costera", dijo Alan Medellin, director de ventas internacionales de Marina Pointe en América Latina. "Marina Pointe captura todo lo que la gente ama de Florida: situada en una península privada con su propia marina y amenidades exclusivas a lo largo de la Bahía de Tampa. Con nuestra primera torre casi vendida, estamos encantados de presentar las Torres II y III para satisfacer la creciente demanda de compradores latinoamericanos, especialmente de Colombia, México y Argentina".El creciente perfil internacional de Tampa se ve reforzado por el aumento de vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Tampa, conectando la ciudad con múltiples destinos en América Latina. Por ejemplo, Aeroméxico ha lanzado recientemente un nuevo servicio sin escalas entre la Bahía de Tampa y Ciudad de México, facilitando aún más el acceso desde México.Hoy día, México y Colombia se encuentran entre los cinco principales países de origen en las compras de viviendas existentes en Estados Unidos por parte de compradores extranjeros, siendo los únicos dos países de América Latina en esta lista, según la Florida Realtors.México ocupa el cuarto lugar con un volumen de ventas residenciales de $2.8 mil millones, mientras que Colombia se ubica en el quinto lugar con $0.7 mil millones. Estas cifras destacan la creciente influencia de América Latina en el mercado inmobiliario de lujo en Estados Unidos.Adriana Holman, una empresaria colombiana con un negocio en Nueva Jersey, recientemente adquirió un condominio en la Torre I de Marina Pointe en Tampa, al que ahora llama su hogar."Tampa tiene todo lo que estaba buscando: acceso fácil a través de un aeropuerto internacional, el atractivo de una gran ciudad limpia y un estilo de vida refrescantemente diferente al de Miami y otras grandes ciudades de EE.UU.", comentó la Sra. Holman, CEO de Summa Energy."Tampa ofrece hermosas playas en la Costa del Golfo, menos tráfico, mayor seguridad, un clima templado y fresco durante todo el año, y bienes raíces de lujo que son más accesibles que en muchas otras áreas, todo dentro de una ciudad de rápido crecimiento. Para mí, Marina Pointe se destacó como la elección ideal con su ubicación frente al agua, diversos planos de planta y una terraza con piscina que se siente como un resort. Las amenidades, como el gimnasio, la piscina y el muelle para botes, son perfectas para relajarse y pasar tiempo en familia, con suites para huéspedes para recibir a los visitantes cómodamente. Marina Pointe ofrece vistas impresionantes de la bahía, vecinos maravillosos y la sensación de vivir en vacaciones todos los días, con grandes balcones y un edificio seguro en una ciudad vibrante y acogedora."Ofreciendo una calidad de vida distintiva, Tampa se destaca entre las ciudades más grandes de Florida. Forbes clasificó recientemente a Tampa como el mejor "Lugar para Vivir en Florida" y a principios de este año, el Wall Street Journal clasificó al área de Tampa como el cuarto mercado laboral más dinámico en EE.UU., citando una fuerte creación de empleo, salarios promedio altos y bajo desempleo. Tanto familias como individuos se sienten atraídos por las instituciones educativas de Tampa, sus diversos lugares culturales, museos y opciones de entretenimiento, lo que la convierte en un destino cada vez más atractivo.Marina Pointe es una comunidad de lujo de gran altura única en la Bahía de Tampa, con una rara marina de aguas profundas, muelles flotantes y 150 atracaderos para barcos de entre 12 y 27 metros. Los residentes disfrutan de una amplia gama de amenidades exclusivas, como servicio de conserjería 24 horas, un centro de fitness de última generación, piscinas estilo resort con vista a la marina, un club privado y un simulador de golf virtual.Las residencias de Marina Pointe van desde unidades de 111 metros cuadrados hasta penthouses expansivos de más de 186 metros cuadrados con planos de uno a cuatro dormitorios. Estos condominios están diseñados tanto para residentes principales como para propietarios de viviendas vacacionales que buscan un estilo de vida elevado en Florida.Ubicada dentro del Westshore Marina District, la principal comunidad frente a la bahía en Tampa, Marina Pointe está a pasos de tiendas boutique, restaurantes frente al agua, 1.5 millas de senderos, parques con arte público, programas de estilo de vida al aire libre y deportes acuáticos, todo mejorado por una marina de aguas profundas recientemente construida.Para obtener más información sobre el programa de alquiler con opción de recompra de Marina Pointe, comuníquese con Alan Medellín en info@marinapointe.comPara más información sobre Marina Pointe, visite###Acerca de BTI Partners“BTI Partners es una de las principales empresas de desarrollo inmobiliario y de terrenos en Florida. La compañía está transformando ciudades en todo el estado mediante la planificación maestra de comunidades vibrantes de uso mixto, la construcción de proyectos residenciales de lujo en ubicaciones estratégicas, la reactivación de marinas y la revitalización de vecindarios con desarrollos comerciales y residenciales altamente amenizados en áreas urbanas. Los valores fundamentales de integridad, pasión, excelencia, altruismo y propósito son centrales en la filosofía de la empresa. Su historial de éxitos ha consolidado a BTI Partners como líder en la industria, creando enclaves urbanos que atraen y sostienen la vida familiar y los negocios locales. Al integrar de manera armoniosa usos residenciales, comerciales, minoristas, hospitalidad, entretenimiento, educación y recreación, BTI Partners diseña comunidades altamente deseables para "vivir, trabajar y disfrutar" que satisfacen las necesidades de hoy y del futuro. Como una empresa con visión de futuro, BTI Partners está siempre atenta a las tendencias en evolución y busca continuamente oportunidades para desarrollar proyectos de uso mixto transformadores e inspiradores en los estados del Sunbelt.“Las tres torres de condominios Marina Pointe están siendo desarrolladas por Marina Pointe East Developer, LLC, Marina Pointe Central Developer, LLC y Marina Pointe West Developer, LLC (individual o colectivamente los “Desarrolladores” o el “Desarrollador”, según el contexto lo requiera), y esta oferta se realiza únicamente a través del Prospecto correspondiente de cada Desarrollador para el Condominio aplicable. Las características de la comunidad, las amenidades y los precios son aproximados y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los Desarrolladores se reservan el derecho de reemplazar electrodomésticos y accesorios por artículos de igual valor. Existen varios métodos para calcular el metraje total de una unidad de condominio, y dependiendo del método de cálculo, el metraje citado puede variar significativamente. Las dimensiones indicadas en este folleto se miden hasta los límites exteriores de las paredes exteriores y la línea central de las paredes divisorias interiores, siendo en realidad mayores que las dimensiones de la “Unidad” tal como se define en la Declaración de Condominio para cada torre de Marina Pointe, la cual se mide utilizando medidas interiores. Todas las ilustraciones son representaciones conceptuales artísticas. La propiedad no se entrega completamente amueblada. Las residencias se entregarán con los armarios listos para diseñar. Se acepta la participación de agentes inmobiliarios. Esta no es una oferta de venta ni una solicitud de compra de unidades de condominio en estados donde dicha oferta o solicitud no puede realizarse. Los precios y la disponibilidad están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. BTI Realty, LLC es el corredor autorizado involucrado en la venta de unidades de condominio y es una filial de BTI Partners, LLC. Ni BTI Realty, BTI Partners ni ninguna de sus respectivas entidades afiliadas y/o relacionadas, distintas de los Desarrolladores, actúan en calidad de desarrollador del condominio según la disposición aplicable del Capítulo 718 de los Estatutos de Florida. Por favor, consulte el prospecto y todos sus anexos para obtener las divulgaciones aplicables relacionadas con este proyecto.”

