Сооснователь inGroup Франк Кодина покидает должность Содиректора

GUAYNABO, UNITED STATES, PUERTO RICO, December 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- InGroup International LLC объявляет об уходе Сооснователя компании Франка Кодины с должности Содиректора с 31 декабря 2024 года в связи с семейными обстоятельствами.

За девять лет своего пребывания в должности Франк внёс значительный вклад в создание технологических, финансовых и операционных команд. Его видение как руководителя вело компанию в направлении развития продукта, выгодно позиционируя inGroup для дальнейшего успеха.

В течение последних 4 лет Франк совместно с командой руководителей готовились к этому изменению, и Операционный и финансовый директор Энтони Варваро, а также другие ключевые руководители, постепенно брали на себя его функции и далее продолжат вести компанию к процветанию.

Это изменение касается исключительно должности Франка в составе руководства, но ни его доли в компании, ни полномочий в управлении.

Это изменение сопровождается поддержкой опытного руководящего состава inGroup и действиями, сообразными стратегии компании и достижению выдающихся результатов. Для получения более подробной информации посетите страницу нашего руководящего состава.

Франк комментирует это объявление так: “Для меня было огромной честью являться содиректором inGroup и работать вместе с такой талантливой командой. Я горжусь тем, чего мы достигли вместе, и по-прежнему абсолютно уверен в светлом будущем компании”.

О дальнейших изменениях будет сообщено по мере необходимости. Компания InGroup по-прежнему сосредоточена на предоставлении ценных преимуществ своим клиентам и сотрудникам.

Об inGroup International и inCruises

InCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира. Система inStays, появившаяся в 2022 году, предоставляет Членам Клуба доступ к 200 тысячам круизов, отелей и курортов по всему миру. inGroup вносит ощутимый вклад в жизни своих Членов Клуба и предлагает своей растущей команде Партнёров возможности для надёжного бизнеса. Компания также делает всё возможное, чтобы оставаться примерным членом международного сообщества, и активно поддерживает такие инициативы Mercy Ships и Ukrainian Relief. Для получения более подробной информации посетите in.Group и inCruises.

