G.M.P. Group und Reedijk starten ein neues Projekt zur Unternehmensentwicklung

Wouter van Wingerden_Lennart Monster_Marco Mancin_Bert Reedijk_Jurriën va der Struik at Essen Motorshow Reedijk Plant Antera product

ALBANO SANT'ALESSANDRO, BG, ITALY, December 6, 2024 / EINPresswire.com / -- G.M.P. Group und Reedijk geben den Abschluss eines strategischen Abkommens bekannt, das die beiden Unternehmen noch mehr zu führenden Akteuren bei der Herstellung und dem Vertrieb von Reifen und Leichtmetallrädern auf den europäischen Märkten machen wird. Mit einem Gesamtumsatz von mehr als 80 Millionen ist das neue Geschäftsprojekt ein weiterer Schritt im Wachstum einer historisch profitablen Zusammenarbeit, die zwischen den beiden Gruppen im Jahr 2007 begann und es ihnen ermöglichen wird, auf den internationalen Märkten tätig zu sein, indem sie eine integrierte und vollständige Produktpalette und einen hohen Qualitätsstandard im Pre- und After-Sales-Service anbieten.In dem durch den Partnerschaftsprozess geschaffenen Unternehmensprofil halten die Aktionäre der G.M.P.-Gruppe die Mehrheitsbeteiligung von 78%, wodurch auch das Projekt der Konsolidierung und Internationalisierung der italienischen Gruppe konkretisiert wird. Mit dem Eintritt von Eulero Capital in das Aktienkapital im Jahr 2023 wurde das als vorrangiges Ziel definiert. Die derzeitigen Aktionäre von Reedijk behalten nicht nur ein erhebliches Gewicht in der Aktionärsstruktur, sondern auch eine wichtige Rolle im Management und sorgen so für Kontinuität in dem Wachstumsprozess der niederländischen Gruppe.Die Vereinbarung wird anlässlich der Essen Motor Show bekannt gegeben, der wichtigen Automobil- und Tuningmesse in Deutschland, die in diesen Tagen ihre Tore öffnet und an der das Top-Management der G.M.P. Group und von Reedijk teilnehmen wird.Das 1988 von Bert Reedijk gegründete niederländische Unternehmen Reedijk Wheels and Tyres Group mit Sitz in Strijen bei Rotterdam ist derzeit ein führender Importeur, Händler und Wiederverkäufer von Rädern und Reifen, in mehr als zwanzig Märkten tätig, insbesondere in den BeNeLux-Ländern und Deutschland. Die Partnerschaft mit der G.M.P.-Gruppe ist ein innovativer und strategischer Schritt, der es dem Unternehmen ermöglicht, auf synergetische Weise einen führenden Akteur der Branche einzubinden, der, auch dank der Übernahme der historischen Marke für Leichtmetallräder Antera im Jahr 2023, immer höhere Standards in Bezug auf Produktion, Innovation und Design bietet, und das weltweit und in ständigem Wachstum. Die finanzielle Beteiligung der G.M.P.-Gruppe an der Transaktion garantiert Reedijk außerdem Ressourcen, die von den derzeitigen Aktionären, die damit ihr direktes Engagement für die Kontinuität des Projekts bekräftigen, in die strategische Entwicklung des Unternehmens selbst reinvestiert werden.„Die Partnerschaft mit der G.M.P.-Gruppe, unserem historischen Partner, mit dem uns eine starke und langjährige Beziehung verbindet, ist ein Vorhaben, an das wir fest geglaubt haben“, betont Gründer und CEO Bert Reedijk, flankiert von seinen Partnern und dem Top-Management, „denn sie schafft eine Unternehmenssynergie, die es uns ermöglicht, auf unseren Zielmärkten noch besser zu konkurrieren und wichtige Wachstums- und Entwicklungsszenarien zu eröffnen.“Die italienische G.M.P.-Gruppe, die einen Anteil von 78 % an dem neuen Unternehmen hält, konkretisiert ihrerseits den Konsolidierungs- und Internationalisierungsprozess, der mit dem Ende 2023 erfolgten Einstieg von Eulero Capital und seinen Aktionären als strategisches und profitables Geschäftsziel festgelegt wurde, mit Schwerpunkt auf den für die Gruppe wichtigen Ländern und mit Aussichten auf eine weitere Expansion auch auf außereuropäischen Märkten. Mit Sitz in Bergamo, hat die G.M.P.-Gruppe in den 20 Jahren ihrer Tätigkeit einen beeindruckenden Wachstumstrend erzielt, der sie zu einem international führenden Unternehmen in der Entwicklung und Serienproduktion von hochwertigen Aluminiumkomponenten für die Automobilindustrie gemacht hat, mit besonderem Know-how im Bereich der Leichtmetallräder für den „Aftermarket“-Sektor.„Dank dieser innovativen und in der Branche einzigartigen Operation“, bestätigt der Geschäftsführer der G.M.P.-Gruppe, Marco Mancin, „verwirklicht unsere Gruppe strategische Ziele, die Teil des Unternehmensauftrags und des strategischen Wachstumsprozesses sind, umso mehr dank des Einstiegs von Eulero Capital in das Aktienkapital. Mit Reedijk haben wir die Möglichkeit, einen synergetischen Partner auf den für uns wichtigen Märkten zu haben, der auch direkter und unmittelbarer auf die Bedürfnisse der Endkunden in Bezug auf die erwarteten Dienstleistungen und innovativen Produkte eingeht, auch mit dem Relaunch und der Konsolidierung unserer Marke Antera“.Die Fusionstransaktion wurde durch die wertvolle Beratung von LABS Corporate Finance (Augusto Lippi, Angelo Facciolo, Luigi Rea), Bird & Bird (Daniele Raynaud, Elena Beccegato, Angelo Fiorello, Pauline Vos, Jephta Zantinge), Pirola Pennuto Zei & Associati (Luca Fossati, Giovanni Cereda), Match Plan (Finanzberater) und Yur Advocaten (Anwaltskanzlei) abgeschlossen.

