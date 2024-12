니지겐노모리 ‘짱구는 못말려 어드벤처 파크’ 일본 여행 중 가족끼리 더 오붓하게, 신형만의 가족사랑 스탬프 랠리 성원에 힘입어 재개 결정

니지겐노모리의 인기 어트랙션 ‘짱구는 못말려 어드벤처 파크’에서는 가족이 함께 걷고 즐길 수 있는 특별 이벤트, ‘신형만의 가족사랑 스탬프 랠리’를2025년 2월 28일(금)까지 기간 한정으로 재개합니다.

AWAJI CITY, HYOGO PREFECTURE, JAPAN, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- 니지겐노모리의 인기 어트랙션 ‘짱구는 못말려 어드벤처 파크’에서는 가족이 함께 걷고 즐길 수 있는 특별 이벤트, ‘신형만의 가족사랑 스탬프 랠리’를2025년 2월 28일(금)까지 기간 한정으로 재개합니다.

이번 이벤트는 지난 여름 큰 사랑을 받았던 신형만을 주제로 한 스탬프 랠리를 새롭게 선보이는 것으로, 이벤트 참가자들은 전용 스탬프 카드를 들고 파크 내에 숨겨진 신형만의 명언 스탬프를 찾아 나서게 됩니다.

참여 방법

• 어트랙션 구역 내 5곳에 설치된 스탬프를 모두 모아주세요!

• 모든 스탬프를 완성한 참가자에게는 니지겐노모리 한정 ‘신형만 오리지널 스티커’를 증정합니다.

이벤트 특징

이번 스탬프 랠리는 신형만의 명언을 통해 가족의 유대와 사랑을 되새길 수 있는 기회를 제공합니다. 어린 시절에는 이해하지 못했던 부모님의 진심 어린 마음을 되짚어볼 수 있는 이번 이벤트는, 어른들에게도 잊지 못할 감동을 선사할 것입니다. 스탬프 랠리를 통해 지금의 가족, 그리고 미래의 가족 모두에게 특별한 추억을 만들어 보세요.

특별 추가! 한국어 스탬프 도입

이번 행사에서는 한국 방문객들을 위해 특별히 한국어 스탬프도 준비되었습니다. 일본어와 한국어 두 가지 언어로 신형만의 명언을 감상하며 더욱 풍성한 경험을 만끽해 보세요.

기간: 2024년 12월 21일(토) ~ 2025년 2월 28일(금)

장소: 니지겐노모리 짱구는 못말려 어드벤처 파크

참가비: 무료 (별도의 입장권 필요)

가족과 함께하는 신형만의 스탬프 랠리에서 잊지 못할 추억을 만들어보세요!

자세한 정보는 니지겐노모리 공식 홈페이지에서 확인하세요.

어트랙션 개요

‘짱구는 못말려 어드벤처 파크’는 효고현립 아와지시마 공원 내 애니메이션 테마파크인 니지겐노모리에 위치한 어트랙션으로, 인기 애니메이션 ‘짱구는 못말려’를 테마로 하고 있습니다.

이곳에서는 ‘짱구는 못말려’의 세계관을 체험할 수 있는 다양한 어트랙션이 준비되어 있습니다.

• 거대 어드벤처 코스: 영화 짱구는 못말려: 태풍을 부르는 장엄한 전투를 모티브로 한 전투 시대의 거대한 요새를 탐험하고, 짚라인에서는 액션 가면으로 변신해 블랙메케메케단의 거대 물총 공격을 피하며 짜릿한 스릴을 즐길 수 있습니다.

• 호러 하우스: 신형만의 상징적인 양말 냄새를 맡아볼 수 있는 특별한 체험까지 가능합니다.

• 떡잎 유치원: 어린이들을 위한 공간으로, 짱구가 다니는 유치원을 재현하여 숨은 짱구와 친구들을 찾는 미로 미션에 도전할 수 있습니다.

어트랙션 외에도 니지겐노모리에서는 ‘짱구는 못말려’와의 협업으로 제작된 한정판 굿즈를 구매할 수 있는 상점, 그리고 아와지섬에서만 맛볼 수 있는 짱구 테마 음식과 음료도 제공합니다.

또한, 니지겐노모리의 글램핑 시설 ‘그랜드 샤리오 북두칠성 135°’에는 세계 유일의 ‘짱구는 못말려’ 테마 룸 ‘짱구의 코쿤’이 마련되어 있습니다. 방 곳곳에는 짱구와 친구들이 숨은 귀여운 장식들이 있으며, 방문객들에게 특별한 재미를 선사합니다. 짱구가 애니메이션에서 입고 있는 파자마와 액션 가면 의상도 직접 착용해볼 수 있어 짱구의 세계를 온전히 만끽할 수 있습니다.

다가오는 휴가 시즌, ‘짱구는 못말려 어드벤처 파크’로 떠나보시는 건 어떠신가요?

ⓒ臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK ⓒ臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2024

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.