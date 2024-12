Международное общественное движение «АЛЛАТРА» получило Апостольское благословение Папы Римского Франциска

Апостольское благословение Его Святейшества Папы Франциска, направленное Международному общественному движению «АЛЛАТРА» и его президенту Марине Овцыновой в поддержку деятельности Движения по защите окружающей среды и сохранению творения. Папа Франциск и президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова. Ватикан, июнь 2024. Фото: Vatican Media

МОД «АЛЛАТРА», объединяющее волонтёров из 180 стран, удостоилось исторического признания — апостольского благословения Его Святейшества Папы Римского Франциска.

Получение апостольского благословения — это не только величайшая честь, но и колоссальная ответственность продолжать нашу работу по защите планеты” — Президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова

VATICAN, VATICAN CITY, December 4, 2024 / EINPresswire.com / -- В ходе серии дипломатических визитов в Ватикан летом 2024 года президент « АЛЛАТРА » Марина Овцынова представила Его Святейшеству комплексный научный доклад о современном состоянии климата, разработанный международным научным сообществом «АЛЛАТРА». Усилия волонтёров Движения в сфере климата и экологии получили высокую оценку Святого Престола за системный подход к решению климатического кризиса.«Получение апостольского благословения — это не только величайшая честь, но и колоссальная ответственность продолжать нашу работу по защите планеты», — заявила президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова, и отметила: Поддержка Святого Престола подтверждает, что экологическая ответственность сегодня выходит за рамки научных исследований и становится глобальной гуманитарной миссией».Деятельность «АЛЛАТРА» органично соответствует экологической доктрине Ватикана, изложенной в энциклике Папы Франциска "Laudato Si'" («Хвала Тебе»), где подчёркивается неразрывная связь между заботой о природе, социальной ответственностью и нравственным долгом перед будущими поколениями. Святой Престол, последовательно выступающий за неотложные меры по защите окружающей среды, неоднократно подчёркивал необходимость глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата, что полностью созвучно международной миссии «АЛЛАТРА». Особое внимание было уделено совпадению подходов организации с инициативами Ватикана по продвижению «всеобъемлющей экологии» – концепции, объединяющей экологическую, экономическую, социальную и культурную составляющие устойчивого развития.Деятельность «АЛЛАТРА» сосредоточена на научных исследованиях климатических изменений, информационно-просветительской деятельности, консолидации международного научного сообщества для выработки эффективных решений глобального климатического кризиса. Презентации участников «АЛЛАТРА», посвящённые темам климата и экологии, также вызвали широкий интерес в научных и социальных кругах на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).В любезном извещении о благословении Его Святейшества, полученном президентом «АЛЛАТРА» Мариной Овцыновой от Святейшего Престола, отмечается:«Уважаемая госпожа,Ваше любезное письмо, в котором Вы информировали Папу Франциска о целях и деятельности Вашего Международного общественного движения и попросили о духовной поддержке, было получено.Святой Отец, благодарный за чувства уважения, которые побудили Вас к этому жесту, заверяет, что будет молиться о Вас, и призывает Вас продолжать работу по защите окружающей среды и сохранению творения. Он напоминает, что "всеобъемлющая экология — это приглашение к целостному видению жизни, основанному на убеждении, что всё в мире взаимосвязано и что мы взаимозависимы друг от друга, а также зависимы от нашей матери-земли" (Видеопослание, 10 октября 2020 года). С такими пожеланиями Его Святейшество предоставляет вам Апостольское благословение, распространяя его на волонтёров и дорогих Вам людей, желая, чтобы Вы всегда шли с радостью по пути мира и согласия, созидая гармоничный мир».«Для Международного общественного движения "АЛЛАТРА" большая честь стать одной из немногих организаций, занимающихся климатом, которые были удостоены благословения Его Святейшества», — подчеркнула президент «АЛЛАТРА» Марина Овцынова. Она отметила, что «поддержка Святого Престола является не только признанием научных и общественных достижений волонтёров "АЛЛАТРА", но и служит мощным импульсом для дальнейшей консолидации международного сообщества в решении глобальных климатических и экологических вызовов».Благословение Святого Престола открывает новую главу в истории «АЛЛАТРА», подтверждая, что забота о планете является не только научным приоритетом, но и фундаментальным нравственным долгом всего человечества.О МОД «АЛЛАТРА»Международное общественное движение «АЛЛАТРА» является независимой некоммерческой организацией, которая на протяжении более десяти лет проводит масштабные исследования в области климатических изменений. Организация известна своим системным подходом к изучению климатических катастроф и активной позицией в продвижении международного научного сотрудничества.

