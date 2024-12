Notificación de Prensa: Reunión de la Comisión del Gobernador contra el Delito

La Comisión del Gobernador contra el Delito (GCC) llevará a cabo su reunión trimestral este 5 de diciembre, 2024, de 9 AM a 12 PM. La reunión será en: 1201 Front St., en Raleigh, NC; también está abierta al público y a los medios de comunicación. Asimismo, los asistentes pueden unirse en formato virtual por Interrnet via Webex visitando este enlace. Agenda: 9:00 a.m. Orden del día Robert A. Evans, Presidente

Comisión del Gobernador contra el Delito 9:02 a.m. Paso de lista

Ética

Aprobación de Minutas Robert A. Evans, Presidente

Comisión del Gobernador contra el Delito 9:05 a.m. Actualización de la Comisión Caroline Farmer, Directora Ejecutiva, Comisión del Gobernador contra el Delito 9:10 a.m. Tendencias del 2024 en cuanto al delito Michelle Beck, Directora

Christine Scarano

Centro de Análisis de Justicia Penal 9:25 a.m. Prioridades del Programa de Intervención SCIP y de la Iniciativa de Prevención CVIPI Daniel House, Jefe de Policía, NCSU

Presidente del Concejo SCIP 9:30 a.m. Votación - Paso de lista Robert A. Evans, Presidente

Comisión del Gobernador contra el Delito 9:35 a.m. El empleo después de la liberación de prisión Andrew Berger-Gross, Economista Principal

División de Análisis Laboral y Económico (LEAD) 10:00 a.m. Programa de reintegración a la comunidad Kristen Powers, Directora Ejecutiva

Benevolence Farm 10:25 a.m. Descanso 10:35 a.m. La sobredosis después de la liberación de prisión Dr. Shabbar Ranapurwala

Dr. Brian Pence

Facultad Gillings de Salud Pública Global, UNC 11:00a.m. Jóvenes Infractores después de la liberación de prisión Billy Lassiter, Director

División de Justicia Juvenil 11:25 a.m. Investigación y Evidencia, Comisión del Gobernador contra el Delito Creación de prioridades Jenni Owen, Director

Tim Griffith, Concejo de Evidencia

Administración de Alianza Estratégica 11:55 a.m. Asuntos anteriores/actuales Clausura Robert A. Evans, Presidente

Comisión del Gobernador contra el Delito

