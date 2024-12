Międzynarodowy Ruch Społeczny ALLATRA otrzymał Apostolskie Błogosławieństwo od Papieża Franciszka

Apostolskie błogosławieństwo Jego Świątobliwości Papieża Franciszka skierowane do Międzynarodowego Ruchu Społecznego ALLATRA oraz jego prezydenta Maryny Ovtsynovej, wspierające działania Ruchu na rzecz ochrony środowiska i zachowania dzieła stworzenia. Papież Franciszek i prezydent ALLATRA Maryna Ovtsynova, Watykan, czerwiec 2024 r. Źródło zdjęcia: Vatican Media

MRS ALLATRA, jednoczący wolontariuszy z 180 krajów, został uhonorowany apostolskim błogosławieństwem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Otrzymanie apostolskiego błogosławieństwa to nie tylko wielki zaszczyt, ale także ogromna odpowiedzialność za kontynuowanie naszej pracy na rzecz ochrony planety” — Maryna Ovtsynova, prezydent ALLATRA

VATICAN, VATICAN CITY, December 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Podczas serii wizyt dyplomatycznych w Watykanie latem 2024 roku prezydent ALLATRA , Maryna Ovtsynova, przedstawiła Jego Świątobliwości kompleksowy raport naukowy dotyczący współczesnego stanu klimatu, opracowany przez międzynarodowe środowisko naukowe ALLATRA. Wysiłki wolontariuszy Ruchu na rzecz klimatu i ekologii zostały wysoko ocenione przez Stolicę Apostolską za ich systemowe podejście do rozwiązywania kryzysu klimatycznego.„Otrzymanie apostolskiego błogosławieństwa to nie tylko wielki zaszczyt, ale także ogromna odpowiedzialność za kontynuowanie naszej pracy na rzecz ochrony planety” — powiedziała Maryna Ovtsynova, prezydent ALLATRA, i dodała: „Wsparcie Stolicy Apostolskiej potwierdza, że odpowiedzialność za środowisko wykracza dziś poza ramy badań naukowych i staje się globalną misją humanitarną”.Działania ALLATRA są naturalnie zgodne z doktryną środowiskową Watykanu, określoną w encyklice papieża Franciszka „Laudato Si'” („Pochwalony bądź”), która podkreśla nierozerwalny związek między troską o przyrodę, odpowiedzialnością społeczną i moralnym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. Stolica Apostolska, konsekwentnie opowiadająca się za pilnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska, wielokrotnie podkreślała potrzebę globalnej współpracy w walce ze zmianami klimatycznymi, co jest w pełni zgodne z międzynarodową misją ALLATRA. Szczególną uwagę zwrócono na zbieżność podejścia organizacji z inicjatywami Watykanu na rzecz promowania „zintegrowanej ekologii” - koncepcji integrującej środowiskowe, gospodarcze, społeczne i kulturowe elementy zrównoważonego rozwoju.Działalność „ALLATRA” koncentruje się na badaniach naukowych dotyczących zmian klimatycznych, działalności informacyjno-edukacyjnej oraz konsolidacji międzynarodowego środowiska naukowego w celu opracowania skutecznych rozwiązań globalnego kryzysu klimatycznego. Prezentacje członków ALLATRA poświęcone tematom klimatu i ekologii wzbudziły szerokie zainteresowanie w środowiskach naukowych i społecznych podczas 29. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP29).W uprzejmym zawiadomieniu o błogosławieństwie Jego Świątobliwości, otrzymanym przez prezydenta Międzynarodowego Ruchu Społecznego ALLATRA, Marynę Ovtsynovą, od Stolicy Apostolskiej, napisano:„Szanowna Pani,Z wdzięcznością przyjęliśmy Pani list, w którym poinformowała Pani Papieża Franciszka o celach i działalności Państwa Międzynarodowego Ruchu Społecznego oraz zwróciła się z prośbą o wsparcie duchowe.Ojciec Święty, doceniając okazane Mu wyrazy szacunku, które skłoniły Panią do tego gestu, zapewnia o swojej modlitwie w Pani intencji. Jednocześnie zachęca Panią do kontynuowania pracy na rzecz ochrony środowiska i zachowania dzieła stworzenia. Papież przypomina, że „zintegrowana ekologia to zaproszenie do całościowego spojrzenia na życie, opartego na przekonaniu, że wszystko na świecie jest ze sobą powiązane, a my jesteśmy wzajemnie od siebie zależni, podobnie jak od naszej Matki Ziemi” (Komunikat wideo, 10 października 2020 roku). Z tymi życzeniami Jego Świątobliwość udziela Pani Apostolskiego Błogosławieństwa, rozciągając je na wolontariuszy oraz bliskie Pani osoby, życząc, abyście zawsze kroczyli radośnie drogą pokoju i jedności, budując harmonijny świat”.„Dla Międzynarodowego Ruchu Społecznego ALLATRA to wielki zaszczyt być jedną z nielicznych organizacji zajmujących się problematyką klimatyczną, które otrzymały błogosławieństwo Jego Świątobliwości” — podkreśliła prezydent ALLATRA, Maryna Ovtsynova. Zaznaczyła, że „wsparcie Stolicy Apostolskiej jest nie tylko wyrazem uznania osiągnięć naukowych i społecznych wolontariuszy ALLATRA, lecz także stanowi silny impuls do dalszej konsolidacji międzynarodowej społeczności w rozwiązywaniu globalnych wyzwań klimatycznych i ekologicznych”.Błogosławieństwo Stolicy Apostolskiej otwiera nowy rozdział w historii ALLATRA, potwierdzając, że troska o planetę stanowi nie tylko priorytet naukowy, lecz także fundamentalny obowiązek moralny całej ludzkości.O MRS ALLATRAMiędzynarodowy Ruch Społeczny ALLATRA jest niezależną organizacją non-profit, która od ponad dziesięciu lat prowadzi szeroko zakrojone badania dotyczące zmian klimatycznych. Organizacja jest znana ze swojego systemowego podejścia do analizy katastrof klimatycznych oraz z aktywnej roli w promowaniu międzynarodowej współpracy naukowej.

