Gobernador exhorta a habitantes de NC a prepararse para afrontar temporada invernal

El día de hoy, a medida que comienza la Semana de Preparación para el Tiempo Invernal, el Gob. Roy Cooper anima a los norcarolinianos a planificar y prepararse anticipadamente para afrontar la temporada invernal, la cual podría traer condiciones potencialmente peligrosas. “El tiempo invernal ya está afectando a todo el estado de Carolina del Norte con el registro de temperaturas por debajo de los índices promedio; deseamos que la población esté preparada ante la posibilidad de frío extremo, nieve, hielo y otras condiciones peligrosas del tiempo,” expresó el Gob. Cooper. “Los norcarolinianos deben estar preparados y tener un plan de emergencia, reabastecer suministros para emergencias y mantenerse informados prestando atención a fuentes oficiales y confiables de información respecto al pronóstico del tiempo y a la emisión de mensajes de alerta." El gobernador Cooper insta a los habitantes a que monitoreen el estado del tiempo y también los pronósticos de tiempo invernal sintonizando los medios locales de comunicación y prestando mucha atención a la emisión de mensajes de Vigilancia, de Advertencia y de Aviso relacionados con el tiempo invernal. Aunque a lo largo de NC los criterios de emisión de tales mensajes pueden variar, la premisa base es la misma, así que recuerde: Mensaje de Vigilancia de Tormenta Invernal (Winter Storm Watch) - se emite cuando las condiciones se muestran favorables para que, en las próximas 24-48 horas, haya fuertes caídas de nieve, aguanieve o lluvia helada.

(Winter Storm Watch) - se emite cuando las condiciones se muestran favorables para que, en las próximas 24-48 horas, haya fuertes caídas de nieve, aguanieve o lluvia helada. Mensaje de Advertencia de Tormenta Invernal (Winter Storm Warning) - se emite cuando hay mucha certeza de que, en las próximas 12-36 horas, una tormenta invernal ocasionará efectos significativos.

(Winter Storm Warning) - se emite cuando hay mucha certeza de que, en las próximas 12-36 horas, una tormenta invernal ocasionará efectos significativos. Mensaje de Aviso de Tiempo Invernal (Winter Weather Advisory) - se emite cuando se esperan condiciones propias del tiempo invernal, por lo que la población debe proceder con cautela, ya que, en las próximas 12-36 horas, se espera que haya acumulaciones entre ligeras y moderadas de nieve, aguanieve o lluvia helada, lo que ocasionaría dificultades de transporte. Para ayudar a que usted se encuentre listo para afrontar la temporada invernal, las autoridades de la Div. de Manejo de Emergencias de NC (NCEM) le instan a que: Mantenga siempre en su hogar un suministro de alimentos no perecederos y uno de medicamentos, suficiente para tres días, por lo menos.

Mantenga a la mano pilas nuevas para usar en linternas y radios sintonizadas en estaciones reportando noticias del tiempo.

Vista ropa cálida y abrigadora. Vista en varias capas de prendas ligeras, en lugar de llevar puesta una sola prenda gruesa.

Ventile adecuadamente los calentadores de queroseno y asegúrese de que los generadores eléctricos estén funcionando en exteriores, lejos de ventanas o puertas abiertas, es así como se evita el envenenamiento por monóxido de carbono. Nunca queme carbón en espacios interiores.

Sintonice la estación de radio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), la cual transmite información meteorológica; o bien, utilice alguna aplicación de teléfono celular que emita mensajes de alerta meteorológicos y así monitorear las condiciones cambiantes del tiempo.

Tenga a la mano fuentes de calor alternativas y también extintores de incendios; asegúrese de que su familia sepa cómo usarlos.

Guarde en el vehículo un juego con artículos de emergencia; incluyendo raspador de hielo, cables de puente, cadena de remolque, arena/sal, cobija, linterna, botiquín de primeros auxilios y mapa de rutas y caminos.

Prepare un botiquín con suministros de emergencia para mascotas, incluyendo archivos médicos, un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada/seca y agua suficiente para tres o siete días; también prepare un bolso o jaula transportadora de mascotas.

No deje a las mascotas en exteriores durante largo tiempo.

Asegúrese que las mascotas tengan un collar que les quede bien.

Meta a las mascotas cuando las temperaturas desciendan por debajo del punto de congelación.

Lleve al ganado y a otros animales semejantes a un lugar de resguardo, donde haya comida y agua.

Si es preciso viajar durante mal tiempo, los funcionarios de la División de Manejo de Emergencias recuerdan a los automovilistas que dejen suficiente espacio entre los vehículos a su alrededor; si conducen por caminos cubiertos con nieve o hielo, hay que disminuir la velocidad. Si las condiciones empeoran, los automovilistas deben salirse del camino y permanecer en su vehículo. nadie debe aventurarse y recorrer el camino a pie, a menos que pueda ver algún inmueble cercano donde pueda refugiarse. El Departamento de Seguridad Pública (DPS) y el Servicio Meteorológico Nacional trabajan conjuntamente proporcionando información precisa sobre el estado del tiempo y sobre seguridad para ayudar a los habitantes de NC a planificar y a prepararse para afrontar el tiempo invernal. Para obtener más información sobre cómo prepararse para afrontar tormentas invernales y otros peligros más que afectan a Carolina del Norte, visite el portal ReadyNC desplegado aqui. ###



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.