Serbia committed to working towards achieving CEI’s strategic goals

Вучић је изразио уверење да ће пензионери у годинама које долазе моћи да помогну својој деци и унуцима, као и да ће од Владе наилазити на поштовање због онога што су некад радили, што раде данас, што воле Србију и што сви од њих могу много да науче. Он је рекао да Влада осећа огромну захвалност према пензионерима јер су подржали тешке мере не мислећи на себе, већ на будуће генерације. Кад се доносе тешке мере и кад није лако ви сте ти од којих можемо да видимо како вам није тешко. И кад треба да разумете, кад се жртвујете за генерације које долазе, добро знате шта је држава и волео бих када бисмо и ми то могли да научимо од вас, истакао је премијер. Држава ће се, како је додао, постарати за то да поврати стари сјај бар у делу онога што су пензионери направили у претходном периоду. Према његовим речима, ове године ће први пут бити повећан број пензионера који ће о трошку државе ићи у бање, што ће бити омогућено за њих 11.500, а до краја године биће изграђени и дневни клубови за пензионере у Раковици, Звездари и Земуну. Никад нећу заборавити време кад није било тако лако или се није видео излаз тако близу као што се данас види, а кад сте ви без резерве то умели да подржите зато што нисте били себични и мислили на себе, већ на оне који долазе после вас, нагласио је Вучић. Отварању сајма присуствовали су и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин и градоначелник Београда Синиша Мали. Сајам се одржава други пут у организацији специјализованог магазина "Пензија", уз подршку Геронтолошког центра Београд. На сајму ће се представити државне и градске институције, удружења, медицинске установе, домаће и стране компаније које пружају услуге старијима и промовишу активно старење на пољу здравља, исхране, рекреације, дружења и забаве. Током два дана сајма, посетиоци ће моћи да провере своје здравствено стање и сазнају тајне правилне исхране, учествују у забавним радионицама и наградним играма и да освоје вредне поклоне и попусте, уз културни и едукативни програм.

