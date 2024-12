Serbia insists on investigation into sabotage on Ibar-Lepenac canal

У саопштењу се истиче да је у оквиру техничког дијалога о интегрисаном управљању прелазима истакнуто да сви административни прелази остају потпуно исти као и до сада - статусно неутрални, без икаквих обележја, застава или рампи. Отварање прелаза "Рајетићи/Извор" (на путу Нови Пазар–Косовска Митровица, преко Звечана) захтев је београдске стране, а прелаза "Свирце" (на путу Медвеђа–Каменица) приштинске, у циљу повећања и поједностављења слободе кретања. На састанку није договорена никаква "изградња шест трајних граничних прелаза", нити "отварање два нова гранична прелаза", како у свом данашњем саопштењу наглашава приштинска страна, нити се термин "гранични прелаз" икада помињао током целог преговарачког процеса Београда и Приштине у Бриселу. Отварање нових прелаза договорено је на састанку премијера 21. априла ове године у Бриселу. Београдска и приштинска делегација усагласиле су, на захтев Београда, и успостављање царинских пунктова на прелазу "Мутиводе", због досадашњег непостојања царинских службеника ни на једном прелазу од "Мердара" до "Кончуља", што је у великој мери успоравало и поскупљивало промет робе. Такође, са партнерима из ЕУ настављамо са радом на раније договореном пројекту проширења постојећих административних прелаза, у смислу изградње додатних саобраћајних трака, паркинг места и сличних техничких унапређења, што ће омогућити бржи проток људи и роба између централне Србије и Косова и Метохије, наводи се у саопштењу.

