Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành công nghệ toàn cầu - Giải thưởng TechBehemoths 2024

BERLIN, GERMANY, December 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Lần thứ ba liên tiếp, TechBehemoths có trụ sở tại Berlin chính thức công bố Giải Thưởng TechBehemoths 2024 - Sự kiện tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghệ tại 55 quốc gia. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp khẳng định sức mạnh, vươn lên dẫn đầu trong một ngành đầy thử thách và cạnh tranh khốc liệt..Năm nay, giải thưởng đã thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trên khắp thế giới.Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ hai được vinh danh vào năm 2024 . Giải thưởng có sự góp mặt của 38 nhà cung cấp dịch vụ công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, trải rộng trên 15 lĩnh vực như Thiết kế Web, Phát triển Web, AI, Blockchain và Phát triển Ứng dụng Di động. Những doanh nghiệp này được vinh danh nhờ những đóng góp xuất sắc cho nền kinh tế trong nước và có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế..Giải thưởng này mang lại ý nghĩa đặc biệt đối với ngành công nghệ Việt Nam:Khẳng định Việt Nam là trung tâm đổi mới công nghệ trong khu vực, nâng cao vị thế quốc gia.Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, tạo đà phát triển và ghi dấu trên trường quốc tế.Thu hút sự quan tâm toàn cầu, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế và đầu tư.Quy trình đánh giá và lựa chọn hoàn toàn dựa trên năng lực thực tế cùng thành tích đã được chứng minh, nhằm tôn vinh chuyên môn và giá trị mà các doanh nghiệp mang lại. Giải thưởng không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mới, mà còn nâng cao uy tín và vị thế của các đơn vị đạt giải.Giải thưởng TechBehemoths đã khẳng định vị thế là biểu tượng chất lượng hàng đầu trong ngành công nghệ toàn cầu. Những doanh nghiệp được vinh danh là những đơn vị xuất sắc, liên tục mang lại thành tựu vượt bậc nhờ vào các giải pháp sáng tạo, triển khai dự án hiệu quả và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng. Đối với các công ty Việt Nam , đây là cơ hội vàng để nâng cao sự hiện diện và thu hút sự chú ý từ các khách hàng và nhà đầu tư quốc tế.Tham gia giải thưởng, các công ty công nghệ Việt Nam sẽ trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới đổi mới toàn cầu, mở rộng tầm nhìn và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.“Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng của chúng tôi tại khu vực, với đội ngũ các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ chuyên nghiệp hàng đầu! Chúng tôi rất vui mừng khi Việt Nam tiếp tục góp mặt trong Giải Thưởng TechBehemoths 2024. Năm nay, chúng tôi đã nhận thấy sự quan tâm lớn từ khắp nơi trên thế giới dành cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Đây chính là minh chứng cho sự xuất sắc và nỗ lực không ngừng nghỉ,” ông Marcel Sobieski, nhà sáng lập TechBehemoths, chia sẻ.

