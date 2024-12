Հայաստանի տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը ուշադրության կենտրոնում՝ TechBehemoths 2024 մրցանակաբաշխություն

BERLIN, GERMANY, December 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Երրորդ տարին է, ինչ Բեռլինում հիմնված TechBehemoths հարթակը մեկնարկում է սպասված TechBehemoths 2024 մրցանակաբաշխությունը, որը նվիրված է տեխնոլոգիական ոլորտում գերազանցության գնահատմանը 55 երկրներում։ Սա արդար մրցակցության մեխանիզմ է, որը հնարավորություն է տալիս ընկերություններին ընդգծել իրենց բացառիկությունը և առանձնանալ մրցակցային շուկայում։Այս տարի մրցանակաբաշխությունն աննախադեպ հետաքրքրություն է առաջացրել տեխնոլոգիական ծառայություններ մատուցող ընկերությունների շրջանում։Հատկանշական է, որ 2024 թվականին Հայաստանն արդեն երրորդ անգամ է պարգևատրվում։ Ընդգրկվել են 35 բացառիկ տեխնոլոգիական ծառայություններ մատուցող ընկերություններ, որոնք ներկայացնում են 15 տարբեր ծառայություններ՝ սկսած UX/UI դիզայնից և ծրագրային ապահովման մշակման ոլորտից մինչև արհեստական բանականություն ևկիբեռանվտանգություն։ Նրանց ընտրությունը պայմանավորված է տեղական տնտեսությանը նրանց ներդրած արժեքով և միջազգային շուկայում ունեցած ազդեցությամբ։Այս մրցանակը նշանակալի ազդեցություն ունի հայկական տեխնոլոգիական շուկայի հեղինակության վրա.Ընդգծում է Հայաստանի դիրքը որպես տեխնոլոգիական նորարարության կենտրոն՝ բարձրացնելով երկրի ազգային հեղինակությունը։Հնարավորություններ է տալիս տեղական բիզնեսներին՝ ցույց տալով նրանց միջազգային ճանաչման ներուժը։Ներգրավում է ներդրողներին և հաճախորդներին ամբողջ աշխարհից, մեծացնելով տնտեսական հնարավորությունները։Ընտրության գործընթացը հիմնված է բացառապես արժանիքների և հաստատված փորձի վրա, որի նպատակըհաճախորդներին տրամադրվող որակյալ ծառայությունների և արժեքի շեշտադրումն է։ Այս մրցանակը հնարավորություն է տալիս բիզնեսներին գտնել վստահելի տեխնոլոգիական ծառայություններ մատուցողներ՝ միաժամանակ բարձրացնելով հաղթողների տեսանելիությունն ու հավատարմությունը։TechBehemoths մրցանակաբաշխությունը հաստատված է որպես գլոբալ տեխնոլոգիական ոլորտում որակի և նվաճումների ճանաչված չափանիշ։ Այն առանձնացնում է այն ընկերությունները, որոնք մշտապես ապահովում են գերազանց արդյունքներ՝ լինի նորարարական լուծումների, արդյունավետ նախագծերի իրականացման, թե հաճախորդների հետ ամուրհարաբերությունների շնորհիվ։ Հայկական ընկերությունների համար այս մրցանակը դառնում է նոր դուռ՝ դեպի միջազգային հաճախորդների և ներդրողների հետ ավելի մեծ ճանաչում։Հայաստանի տեխնոլոգիական ընկերությունները, որոնք մասնակցում են այս մրցանակաբաշխությանը, միանում են համաշխարհային նորարարների ցանցին և ստանում ճանաչում, որը օգնում է նրանց աճել և ամրապնդել իրենց դիրքը շուկայում։«Հայաստանը մեր տարածաշրջանային հիմնասյուներից մեկն է, մի սուպերպրոֆեսիոնալ միջավայր, որը հիանալի տեխնոլոգիական ծառայություններ մատուցողներով է հագեցած։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանը նույնպես ներառված է 2024 թ․ Tech Awards-ում։ Այս տարի մենք ականատես եղանք մեծ հետաքրքրության հայկական տեխնոլոգիականընկերությունների նկատմամբ ամբողջ աշխարհից։ Սա գերազանցության և հաստատակամության ճանաչում է»,- ասել է TechBehemoths-ի հիմնադիր Մարսել Սոբիեսկին։

