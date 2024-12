Türkiye'nin Teknoloji Sektörü Göz Önünde - TechBehemoths 2024 Ödülleri

BERLIN, BERLIN, GERMANY, December 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Berlin merkezli IT alanında hizmet almak isteyen ve hizmet sağlayan şirketleri buluşturan TechBehemoths platformu, 55 ülkede düzenlediği ödül programının üçüncüsünü düzenliyor. TechBehemoths tarafından yürütülen ödül programı, hizmet sağlayıcı şirketlerin başarılı işlerini sunmaları ve rekabetçi sektörde öne çıkmaları için muhteşem bir fırsat sunuyor.Bu yıl ödüllere teknoloji hizmet sağlayıcılarından rekor düzeyde başvuru geldi. 2024'te Türkiye ikinci kez ödül programına dahil edildi. Web tasarımı, yazılım geliştirme, e-ticaret ve mobil uygulama geliştirme dahil 13 farklı alanda hizmet veren 16 seçkin teknoloji şirketi, yerel ekonomiye katkıları ve uluslararası pazardaki etkileri sebebiyle seçildi.Bu ödülün Türkiye'nin teknoloji sektörüne katkıları:- Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki uluslararası itibarını artırıyor.- Yerel işletmelere uluslararası tanınma fırsatı sunuyor.- Yatırımcı ve müşterilerden küresel ilgi çekerek ekonomik fırsatlar yaratıyor.Seçim süreci, tamamen adil ve şeffaf yürütülüyor. Bu sebeple de TechBehemoths Ödülleri, küresel teknoloji sektöründe kalitenin ve başarının güvenilir bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ödül programı kapsamında yenilikçi çözümler, etkili proje yönetimi ve güçlü müşteri ilişkileriyle öne çıkan şirketleri ödüllendiriyor.TechBehemoths kurucusu Marcel Sobieski şöyle belirtti: "Türkiye, teknoloji alanında kaliteli bir hizmet sağlayabilme açısından mükemmel bir potansiyeline sahip. 2024 Teknoloji Ödülleri'nde Türkiye'nin yer almasından mutluluk duyuyoruz. Bu yıl Türk teknoloji hizmet sağlayıcılarına dünya çapında büyük ilgi gördük. Bu, Türkiye’deki hizmet sağlayıcıların hem kaliteli iş çıkararak hizmet alanları memnun ettiğinin göstergesidir."

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.