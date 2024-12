Polski przemysł technologiczny w centrum uwagi - TechBehemoths 2024 Awards

Już po raz trzeci berlińska platforma TechBehemoths ogłasza Awards 2024, wyróżniające doskonałość w branży technologicznej w 55 krajach.

Polska to jeden z naszych filarów, profesjonalne środowisko złożone z wspaniałych dostawców usług technologicznych!” — Marcel Sobieski, założyciel TechBehemoths

BERLIN, BERLIN, GERMANY, December 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Już po raz trzeci berlińska platforma TechBehemoths ogłasza Awards 2024, wyróżniające doskonałość w branży technologicznej w 55 krajach. To inicjatywa dająca firmom możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i wyróżnienia się w konkurencyjnym sektorze.W tym roku nagrody przyciągnęły bezprecedensowe zainteresowanie dostawców usług technologicznych.Znaczącym osiągnięciem jest to, że w 2024 roku Polska po raz trzeci została wyróżniona w TechBehemoths Awards . Na liście znalazły się 104 wyjątkowe firmy technologiczne, oferujące 20 różnych usług – od projektowania UX/UI, przez rozwój oprogramowania, aż po AI i cyberbezpieczeństwo. Zostały one wybrane za swój wkład w rozwój lokalnej gospodarki oraz wpływ na rynek międzynarodowy.To wyróżnienie ma ogromny wpływ na reputację polskiego rynku technologicznego:- Podkreśla pozycję Polski jako centrum innowacji technologicznych, wzmacniając jej wizerunek na rynku międzynarodowym.- Wspiera lokalne firmy, pokazując ich potencjał do zdobycia uznania na świecie.- Przyciąga globalnych inwestorów i klientów, otwierając nowe możliwości gospodarcze.„Polska to jeden z naszych filarów, profesjonalne środowisko złożone z wspaniałych dostawców usług technologicznych! Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że również w TechBehemoths 2024 Awards widnieje Polska. W tym roku zauważyliśmy ogromne zainteresowanie polskimi z całego świata. To prawdziwe uznanie dla ich doskonałości i wytrwałości” – powiedział Marcel Sobieski, założyciel TechBehemoths.Proces selekcji opiera się wyłącznie na zasługach i udokumentowanych osiągnięciach, z naciskiem na ekspertyzę oraz wartość dostarczaną klientom. TechBehemoths Awards pomaga firmom znaleźć wiarygodnych dostawców usług technologicznych, jednocześnie zwiększając widoczność i wiarygodność laureatów.Nagrody TechBehemoths to uznana na całym świecie marka jakości i osiągnięć w branży technologicznej. Wyróżniają firmy, które regularnie dostarczają rezultaty – czy to dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, skutecznej realizacji projektów, czy też silnym relacjom z klientami. Dla polskich firm nagrody te otwierają drzwi do większej widoczności wśród międzynarodowych klientów i inwestorów. Polskie firmy technologiczne biorące udział w tych nagrodach dołączają do globalnej sieci innowatorów, zdobywając uznanie, które pomaga im rozwijać się i wzmacniać swoją pozycję na rynku.

