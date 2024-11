Eesti tehnoloogiasektor tähelepanu keskpunktis - TechBehemoths 2024 auhinnad

BERLIN, BERLIN, GERMANY, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Berliini platvorm TechBehemoths korraldab juba kolmandat aastat järjest oma oodatud TechBehemoths 2024 auhinnatseremooniat, mis toob esile tehnoloogiavaldkonna parimad tegijad 55 riigis. See annab ettevõtetele võimaluse näidata oma tugevusi ja silma paista tihedas konkurentsis.Tänavused auhinnad on pälvinud tehnoloogiateenuste pakkujate seas erakordset tähelepanu. Rõõmustav on see, et Eesti ettevõtted said tunnustuse teist korda järjest. Auhinna pälvisid 23 silmapaistvat tehnoloogiateenuste pakkujat, kes pakuvad 16 erinevat teenust – alates veebidisainist ja tarkvaraarendusest kuni tehisintellekti ja küberturbe lahendusteni. Ettevõtted valiti välja nende panuse eest Eesti majandusse ning mõju eest rahvusvahelisel turul.See tunnustus tõstab märgatavalt Eesti tehnoloogiaturu mainet:- Tõstab Eesti positsiooni tehnoloogilise innovatsiooni keskusena ja tugevdab meie riigi kuvandit- Pakub meie ettevõtetele võimalust saada rahvusvahelist tunnustust- Köidab investorite ja klientide tähelepanu üle maailma, avades uusi ärivõimalusiHindamisprotsess põhineb üksnes ettevõtete saavutustel ja tõendatud tulemustel, et esile tõsta nende pädevust ja klientidele pakutavat lisandväärtust. Auhinnad aitavad ettevõtetel leida usaldusväärseid tehnoloogiateenuste pakkujaid ning suurendavad võitjate usaldusväärsust ja nähtavust turul.TechBehemoths auhinnad on kujunenud usaldusväärseks kvaliteedi ja saavutuste mõõdupuuks üleilmses tehnoloogiasektoris. Auhindade eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes pidevalt näitavad suurepäraseid tulemusi – olgu see uuenduslike lahenduste, eduka projektijuhtimise või tugevate kliendisuhete näol. Eesti ettevõtetele avab see tunnustus ukse suuremaks rahvusvaheliseks nähtavuseks ja investorite tähelepanuks. Auhindadel osalevad Eesti tehnoloogiaettevõtted liituvad üleilmse innovaatorite võrgustikuga ning saavad tunnustuse, mis aitab neil kasvada ja turupositsiooni kindlustada."Eesti on üks meie olulisemaid piirkondi – äärmiselt professionaalne keskkond suurepäraste tehnoloogiateenuste pakkujatega! Meil on hea meel, et Eesti osaleb ka 2024. aasta tehnoloogiaauhindadel. Tänavu oleme näinud ülemaailmset huvi Eesti teenusepakkujate vastu. See on tunnustus nende professionaalsusele ja järjepidevusele," ütles TechBehemothsi asutaja Marcel Sobieski.

