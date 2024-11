Українська ІТ-індустрія у центрі уваги – Премія TechBehemoths 2024

Вже втретє берлінська платформа TechBehemoths запускає довгоочікувану премію TechBehemoths 2024.

BERLIN, BERLIN, GERMANY, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Вже втретє берлінська платформа TechBehemoths запускає довгоочікувану премію TechBehemoths 2024, яка відзначає досягнення у сфері технологій у 55 країнах. Ця ініціатива пропонує компаніям можливість показати свої здібності та виділитися на конкурентному ринку завдяки прозорій та заслуговуваній оцінці.Цьогоріч премія викликала безпрецедентний інтерес серед IT компаній.Головна новина полягає у тому, що у 2024 році Україна вдруге отримала високу відзнаку. У рейтингу відзначено 85 видатних технологічних фірм, які охоплюють 18 напрямів: від вебдизайну та розробки програмного забезпечення до веброзробки та створення мобільних додатків. Їх було обрано за вагомий внесок у місцеву економіку та вплив на міжнародний ринок.Ця нагорода має значний репутаційний вплив на український ІТ-ринок:- Підкреслює роль України як центру технологічних інновацій, підвищуючи її національний імідж.- Підтримує місцевий бізнес, демонструючи його потенціал для міжнародного визнання.- Привертає глобальну увагу інвесторів та клієнтів, розширюючи економічні можливості.Процес відбору базується виключно на заслугах та підтверджених результатах, підкреслюючи експертність і цінність, яку компанії надають своїм клієнтам. Ці нагороди допомагають бізнесам знайти надійних постачальників IT послуг, а переможцям – підвищити свою репутацію та видимість.Премія TechBehemoths стала авторитетним стандартом якості та досягнень у глобальній технологічній індустрії. Вона відзначає компанії, які стабільно досягають високих результатів завдяки інноваційним рішенням, ефективній реалізації проєктів і міцним відносинам із клієнтами.Для українських компаній ця нагорода відкриває двері до більшої мережі міжнародних клієнтів та інвесторів. Участь у премії дозволяє українським IT компаніям долучитися до глобальної мережі інноваторів і отримати визнання, яке сприяє їхньому зростанню та зміцненню позицій на ринку."Україна – це один із наших регіональних стовпів, надзвичайно професійне середовище з талановитими спеціалісьтами! Ми надзвичайно раді бачити її серед переможців премії Tech Awards 2024. Цьогоріч ми спостерігаємо величезний інтерес до українських ІТ-компаній з усього світу. Це визнання досконалості та наполегливості," – зазначив Марсель Собеський, засновник TechBehemoths.

