Magyarország technológiai ipara reflektorfényben – TechBehemoths 2024 Díjak

BERLIN, BERLIN, GERMANY, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Idén harmadik alkalommal indítja el a berlini központú TechBehemoths platform a nagy várakozással övezett TechBehemoths 2024 Díjait, amelyek 55 országban ünneplik a technológiai ipar kiválóságát. A díjak méltányos módot kínálnak cégek számára, hogy megmutassák szakértelmüket és kiemelkedjenek ebben az egyre versenyképesebb iparágban.Ebben az évben a technológiai szolgáltatók példátlan érdeklődést mutattak a díjak iránt.A legnagyobb hír azonban az, hogy 2024-ben Magyarország immár másodjára nyert el rangos elismerést. Összesen 12 kiemelkedő technológiai szolgáltató kapott díjat 8 kategóriában – a webfejlesztéstől és mobilalkalmazás-fejlesztéstől kezdve a közösségimédia-menedzsmentig. Ezeket a cégeket a helyi gazdaságban betöltött szerepük és a nemzetközi piacra gyakorolt hatásuk alapján választották ki.Ez az elismerés jelentős hírnevet biztosít a magyar technológiai piacnak:- Ráirányítja a figyelmet Magyarországra, mint technológiai innovációs központra, erősítve a nemzeti hírnevet.- Támogatja a helyi vállalkozásokat, bemutatva nemzetközi szinten elért sikereiket.- Fokozza a globális befektetők és ügyfelek érdeklődését, bővítve a gazdasági lehetőségeket.A kiválasztási folyamat kizárólag az érdemeket és a bizonyított eredményeket veszi figyelembel, célja a szakértelem és az ügyfelek számára nyújtott érték kiemelése. A díjak segítenek az ügyfeleknek megbízható technológiai szolgáltatók megtalálásában, miközben növelik a nyertesek hitelességét és láthatóságát. TechBehemoths Díjak mára megbízható mércévé váltak a minőség és az eredmények terén a globális technológiai iparban. A díjak azoknak a vállalatoknak a munkáját emelik ki, amelyek folyamatosan bizonyítják rátermettségüket, legyen szó innovatív megoldásokról, hatékony projektmegvalósításról vagy erős ügyfélkapcsolatokról. A magyar cégek számára ezek a díjak belépőt jelentenek nemzetközi ügyfelek és befektetők körébe.Azok a magyar technológiai cégek, amelyek részt vesznek ebben a díjazásban, csatlakoznak egy globális innovátorhálózathoz, és olyan elismerést kapnak, amely segíti őket abban, hogy növekedjenek és erősítsék pozíciójukat a piacon.„Magyarország az egyik regionális alappillérünk, egy kiemelkedően professzionális környezet, tele kiváló technológiai szolgáltatókkal! Nagyon örülünk, hogy az ország idén is része a TechBehemoths 2024 Díjaknak. Ebben az évben hatalmas érdeklődést tapasztaltunk a magyar tech cégek iránt a világ minden tájáról. Ez az elismerés a kiválóságot és a kitartást díjazza” – mondta Marcel Sobieski, a TechBehemoths alapítója.

