Serbia, Somalia sign Memorandum of understanding in field of police cooperation

У саопштењу се оцењује да нема оправдања ни за кога од нас што нисмо спасили ове жртве, као и да је очигледно да као друштво пролазимо кроз озбиљну и велику кризу, за коју нам је потребан ефикасан одговор одмах. Закони постоје, можда нису најбољи и зато ћемо их мењати, али се очигледно не спроводе ефикасно. Тема насиља у друштву, посебно у породици, јесте нешто пред чим нико од нас, било да смо укућани, комшије, пријатељи или државни службеници не сме окретати главу, нити сме умањивати, потцењивати или игнорисати опасност. Нема оправдања што насилници нису пријављени, што им није одузето оружје, што на време нису приведени, кажњени, онемогућени. Нема оправдања што заједница и државни органи нису реаговали. Страх од пријављивања насилника, прикривање насилника јер је “срамота за породицу" и лоше процене надлежних службеника имају узрок у општеприхваћеној културној матрици да су жене мање вредан део друштва и да је насиље према њима прихватљиво. Промена такве културне матрице јесте историјски задатак свих нас и већи изазов него промена закона и кажњавање починиоца. И та промена мора да се одвија у свакој глави, у свакој породици и у свакој институцији, од школе до Народне скупштине. Координационо тело за родну равноправност је већ иницирало усклађивање Породичног и Кривичног закона, у циљу смањења насиља у породици. Такође, инициран је и хитан састанак потпредседника Владе Републике Србије Зоране Михајловић, која је и председник овог тела, са министром правде Николом Селаковићем, министром унутрашњих послова Небојшом Стефановићем и министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александром Вулином. Координационо тело се придружује позиву организација за заштиту права жена - Аутономног женског центра, Мрежа жене против насиља и Жене у црном, и позива Женску парламентарну мрежу, као и грађанке и грађане да се у четвртак, 21. маја, у 17 часова, на окретници аутобуса код Дома војске на Тргу републике у Београду, придруже сећању на жене које су убили насилници, покажу јединство и захтевају ефикасну превенцију насиља над женама, додаје се у саопштењу.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.