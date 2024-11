Office for IT and eGovernment awarded for innovation of public services

Матић, која је предводила делегацију Србије у посети Женеви, указала је током састанка на напоре које је Србија до сада уложила у развој малих и средњих предузећа у овом пољу. Она је предочила да Министарство намерава да издвоји одређена финансијска средства како би се адекватно подстакао развој предузетништва у Србији, што ће се позитивно одразити и на укупан развој домаће привреде. Матић се, такође, осврнула и на завршетак процеса дигитализације у Србији, као и даљи развој широкопојасног приступа. С обзиром на то да је бродбенд кључан за пружање боље телекомуникационе платформе, она је нагласила значај даљег инвестирања у његов развој, указујући на могућности заједничког улагања ИТУ и Србије. Ђао је током састанка похвалио вишегодишњу успешну сарадњу двеју администрација, и изразио уверење да ће у наредном периоду доћи до њеног даљег интензивирања. Он је позвао Србију да подржи и активно учествује у реформи платформе једног од најзначајнијих процеса ове уније – ИТУ Телеком, која актуелизује питање предузетништва кроз развој малих и средњих предузећа у пољу информационо-комуникационих технологија. Такође, Ђао је упутио позив Матић да узме учешће у предстојећем ITU Telecom World 2015, који се одржава од 12. до 15. октобра, у Будимпешти. Генерални секретар је исказао захвалност на учешћу Србије на церемонији прославе 150-годишњице Међународне уније за телекомуникације, и истовремено уручио Матић сертификат за изузетно залагање и дугогодишњу сарадњу.

