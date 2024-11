Limpieza e higiene laboral, claves para las nuevas estrategias de Recursos Humanos

Los expertos de PAPELMATIC fomentan la cultura de higiene en las empresas y ofrecen unos consejos para conseguirlo

“Cuando se ofrece cuidado y apoyo se crea una conexión emocional con los trabajadores, que reduce el absentismo, aumenta la productividad y mejora la imagen de las compañías”.” — Pau Fornt Baldrich

BARCELONA, BARCELONA, SPAIN, November 27, 2024 / EINPresswire.com / -- La limpieza y la higiene, además de formar parte de los protocolos de salud y de seguridad en el trabajo, son indispensables en las estrategias de los departamentos de recursos humanos de las compañías para mejorar el compromiso de los trabajadores, aumentar la productividad y atraer talento, sobre todo de las generaciones más jóvenes, que reclaman una cultura empresarial positiva y que fomente el bienestar.La combinación de tecnología y productos de higiene específicos, como los dispensadores automáticos, los que funcionan sin contacto y las soluciones de limpieza inteligente, están demostrando ser herramientas valiosas en esta estrategia que guarda una relación especial con la reducción del absentismo laboral. Una correcta higiene de los espacios de trabajo contribuye a minimizar los riesgos de infecciones y de bajas por enfermedades, pero además también contribuye a reducir el problema de ‘presentismo’, es decir, de los empleados que acuden al puesto de trabajo pese a presentar síntomas de enfermedades como la gripe o resfriados.Los ambientes limpios y los protocolos de higiene adecuados, según las nuevas tendencias en recursos humanos, permiten mejorar el bienestar en las empresas y ese objetivo se ha convertido en una prioridad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que mantener espacios limpios y bien abastecidos como los baños es fundamental para luchar contra la propagación de gérmenes y crear hábitos saludables.Estas medidas básicas de higiene que fomenta la empresa PAPELMATIC , experta en higiene consciente y bienestar en entornos profesionales, promueven la salud y ayudan a construir una cultura laboral positiva y segura, aspectos que se consideran cruciales para atraer y retener talento en el contexto actual de alta competitividad en el mundo empresarial.Un factor importante que tener en cuenta es que la incorporación al mundo laboral de jóvenes de las generaciones Z y milennials está obligando a revisar ciertas culturas empresariales para retener el talento joven. En el informe ‘Deloitte Global 2023 Gen Z and Millenial’ se constata que esas generaciones se replantean el papel del trabajo en sus vidas, de manera que dan prioridad al equilibrio entre la vida profesional y personal y confiesan que esa es su máxima preocupación cuando buscan un empleo.La relación entre higiene y absentismo laboral se ha documentado desde hace años, pero, según la OMS, la desinfección y limpieza de estas áreas de alto tráfico dentro de las oficinas y las fábricas fomentan un entorno de trabajo saludable e inciden directamente en la moral y la productividad. Según el mismo informe, las iniciativas en el lugar de trabajo pueden contribuir a reducir el absentismo por enfermedad en un 27% y el coste de atención sanitaria para las empresas en un 26%.Los expertos de PAPELMATIC también proponen incorporar dispensadores de higiene menstrual en las empresas porque está constatado que mejoran el bienestar laboral, promueven la igualdad y refuerzan la imagen corporativa.Como resume Pau Fornt Baldrich , director general de PAPELMATIC, “cuando se ofrece cuidado y apoyo se crea una conexión emocional con los trabajadores y las trabajadoras, por eso invertir en el bienestar de los empleados reduce el absentismo, aumenta la productividad y mejora la imagen de las compañías”.En el ámbito laboral crece la preocupación por la pérdida del hábito de lavado de manos de los trabajadores, pese a la concienciación que hubo durante la pandemia de COVID-19. Un error común consiste en creer que los gérmenes se concentran en los baños, cuando un empleado puede propagar sus virus en los escritorios de oficina, los ascensores, las salas de descanso y en casi todas las superficies de trabajo, más aún si se descuida la costumbre de lavarse las manos correctamente en los baños, lo que da origen a la contaminación cruzada.Por eso es básico en cualquier plan de higiene que forma parte de una estrategia de bienestar el cumplimiento de medidas simples y de sentido común, como informar y facilitar que los empleados se laven las manos correctamente o desinfectar regularmente los entornos laborales, insiste Pau Fornt, director general de PAPELMATIC. Las principales recomendaciones que deben seguir las empresas en este sentido deben ser las siguientesInformar a los empleados. Recordar que deben lavarse las manos correctamente y realizar sesiones regulares de capacitación sobre prácticas de higiene esenciales como limpiar y desinfectar los espacios de trabajo personales. Es importante resaltar el uso de productos de higiene de alta calidad.- Aviso a tiempo. Es conveniente concienciar a los trabajadores de que deben quedarse en su casa si creen que están enfermos en lugar de ir al lugar de trabajo e intentar aguantar el máximo posible.- Mejorar la limpieza. La higiene de las instalaciones debe plantearse con un control permanente para asegurarse de que los baños están equipados con productos de manos de alta calidad y a ser posible con dispensadores de jabón sin contacto. Igualmente se deben priorizar las toallas de papel porque reducen la propagación de gérmenes- Desinfección frecuente. La correcta higiene también incluye tareas de desinfección frecuente de los pomos de las puertas, interruptores de luz, equipos comunes y otras superficies o zonas de alto contacto. La frecuencia de limpieza debe incrementarse durante la temporada de resfriados y gripe.Sobre PAPELMATICFundada en 1965 en Barcelona por Pau Fornt Valls, PAPELMATIC es una empresa familiar con un profundo ADN papelero. Inicialmente especializada en el 'converting' de celulosa, la compañía ha diversificado su catálogo para ofrecer más de 1.500 soluciones de higiene consciente y bienestar profesional, adaptadas a las necesidades de diversos sectores e industrias.Bajo el liderazgo de Pau Fornt Baldrich, perteneciente a la segunda generación de una familia empresaria, PAPELMATIC mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente.PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas familiares como Efebé y Manipulados Aixa. Con sede en Cornellá de Llobregat, emplea a 50 personas y opera en toda España. Además, cuenta con presencia internacional mediante distribuidores globales que atienden a multinacionales.

