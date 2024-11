Dačić welcomes President of Equatorial Guinea

Лончар је том приликом исказао захвалност иницијаторима акције на спремности да помогну ресорном министарству у решавању проблема све већег броја оболелих од карцинома коже. Приоритет је да оболеле од карцинома лечимо на најбољи могући начин, али и да још више радимо на превенцији, јер рано откривање карцинома коже најчешће води потпуном излечењу, истакао је министар. Он је најавио да ће већини здравствених установа ускоро бити испоручени дермоскопи, и додао да је при крају и обука више од 200 лекара за коришћење ових апарата. Према његовим речима, ускоро ће бити расписан тендер за набавку најмање десет нових линеарних акцелератора, чиме ће бити значајно смањене листе чекања, а оболелима обезбеђене потребне терапије. Неопходно је, како је поновио, да се оболелима пружи најбоље лечење, али и да се подигне свест грађана о значају превентивних прегледа. Нада Милетић-¬Невајда из компаније "Еуцерин", која је финансирала набавку дермоскопа, нагласила је да је веома важно упознати грађане са тим шта значи одговорно понашање на сунцу, када се не треба излагати сунчевим зрацима и како користити заштитне креме. Компанија "Еуцерин" жели да помогне да се проблем недостатка опреме за дијагностику што пре реши, навела је она и додала да ће дермоскопи омогућити прегледе у свим градовима у земљи. Председник Фонда Б92 Веран Матић истакао је да је у самој акцији "Преглед за све" важна улога медија у информисању грађана, који сада имају шансу да буду прегледани у месту у коме живе.

