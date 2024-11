Veridas lancia soluzioni contro le frodi di identità su Google Cloud Marketplace

A sinistra, Javier Pérez Trigo, Head of Digital Natives di Google Cloud, e a destra, Eduardo Azanza, CEO di Veridas.

La piattaforma IDV di Veridas arriva su Google Cloud Marketplace per combattere le frodi digitali.

MILAN, ITALY, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Veridas , leader globale nelle soluzioni di verifica dell'identità e biometria, ha annunciato oggi la disponibilità della sua piattaforma di Verifica dell’Identità (IDV) su Google Cloud Marketplace , consentendo alle organizzazioni dell'ecosistema Google Cloud di accedere alle sue innovative soluzioni per la protezione contro le frodi.Nel 2024, Veridas ha completato oltre 100 milioni di verifiche di identità per clienti come BBVA, Deutsche Telekom, Orange e Repsol, tra gli altri.L'inclusione di Veridas su Google Cloud Marketplace risponde alle crescente necessità di contrastare le frodi digitali, in continuo aumento. Con l'evoluzione delle minacce, le aziende cercano soluzioni che combinino sicurezza e affidabilità. Grazie alla sua vasta esperienza globale in settori chiave come la banca, le istituzioni pubbliche e le assicurazioni, Veridas rende ora le sue soluzioni di verifica dell’identità più accessibili e facili da integrare per aziende di tutto il mondo.Veridas potenzia il supporto per soluzioni cloud nella regione EMEAVeridas ha ampliato le propie capacità cloud nella regione EMEA grazie alla disponibilità su Google Cloud Marketplace, offrendo un supporto più solido e flessibile. Questa integrazione permette alle aziende locali di accedere in modo più rapido e sicuro alle soluzioni di verifica dell’identità. Google Cloud offre un’infrastruttura avanzata e un ecosistema di servizi completi che favoriscono innovazione e sicurezza, rendendolo la scelta preferita per le organizzazioni che puntano a prestazioni elevate e protezione dei dati.Le aziende di tutto il mondo scelgono Google Cloud per il suo forte focus sulla sicurezza, sull’innovazione continua e sull’integrazione fluida con diversi ecosistemi tecnologici, confermandolo come la piattaforma ideale per chi cerca performanti e sicure."Portare la piattaforma di Verifica dell’Identità di Veridas su Google Cloud Marketplace aiuterà i clienti a implementare, gestire e scalare rapidamente la soluzione di protezione contro le frodi sull’infrastruttura globale e affidabile di Google Cloud," ha dichiarato Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs presso Google Cloud. "Veridas può ora espandersi in modo sicuro e supportare i clienti nei loro percorsi di trasformazione digitale."“La nostra piattaforma IDV non è solo uno strumento di verifica dell'identità: è una soluzione completa che protegge oltre 300 clienti in 25 paesi contro frodi avanzate, come attacchi di iniezione e deepfake. Grazie a una tecnologia 100% proprietaria, una copertura globale dei documenti e la conformità agli standard internazionali, garantiamo massima sicurezza e un'esperienza utente impeccabile. Essere parte di Google Cloud Marketplace ci consentirà di portare questa tecnologia verso nuovi traguardi, facilitandone ulteriormente l'adozione globale," ha aggiunto Eduardo Azanza, CEO di Veridas.Informazioni su VeridasVeridas è un fornitore globale di soluzioni avanzate per la verifica dell'identità, la biometria e la prevenzione delle frodi. La sua tecnologia consente alle organizzazioni di vari settori, dalla banca alla mobilità, di creare esperienze digitali sicure, migliorando la protezione contro le frodi e ottimizzando l’esperienza utente.Contatto per la stampa:Juanfer CamposGlobal PR Manager Veridas+34 677 662 408jfcampos@veridas.com

