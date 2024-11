“Wine Vision by Open Balkan” closes

Дачић је, обраћајући се учесницима конференције "Заједничка спољна и безбедносна политика и приступање Србије ЕУ", указао на то да се питање усаглашавања спољне и безбедносне политике често своди на питање санкција према Русији, а да је Поглавље 31, које се тиче спољне, безбедносне и одбрамбене политике, много сложеније. Србија се, како је истакао, обавезала на постепено усклађивање спољне политике са ЕУ, и она ће, у складу са својим обавезама, то и учинити до момента приступања Унији. До тог тренутка повећаваћемо степен усклађивања у складу са својим интересима, рекао је он, уз подсећање на то да је Србија претходних година имала 97 одсто усклађености. Према његовим речима, тај проценат је опао у години када је избила криза у Украјини и када се Србија не изјашњава о мерама према Русији. Ми смо у протеклим годинама подржавали готово све одлуке Европске уније, додао је први потпредседник Владе. Дачић је указао на то да је процена Србије да остане неутрална била добра, уз напомену да позиција председавајућег ОЕБС-у омогућава да се разговара са свим странама. Он је, говорећи о Поглављу 31, саопштио да је завршен скрининг и да се сада чека извештај Европске службе за спољне послове. Србија, како је поручио, жели да буде значајан фактор регионалне стабилности и да ради на унапређењу сарадње на том плану. Дачић је, осврнувши се на недавни терористички напад у Куманову, рекао да је то показало да је неопходно да све земље у региону сарађују. Он је поновио став да је чланство у ЕУ кључни приоритет Србије, што потврђује и чињеница да је наша држава седма у Европи, а прва на Балкану, по учешћу у мировним мисијама ЕУ.

