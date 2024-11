Atlas Renewable Energy firma acuerdo con V.tal, impulsando el crecimiento sostenible de Data Centers en América Latina

Atlas Renewable Energy Atlas construirá la planta solar Draco (579 MWp) en el estado brasileño de Minas Gerais

SAO PAULO, BRAZIL, November 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy, proveedor internacional de soluciones de energía renovable, entra en el sector de los centros de datos de América Latina a través de un contrato con el proveedor de telecomunicaciones y almacenamiento de datos V.tal, con sede en Sao Paulo. Como parte del acuerdo, Atlas está construyendo la planta solar Draco en la ciudad brasileña de Arinos, que generará unos 1.150 GWh anuales de energía limpia.“Con este contrato, impulsamos nuestra estrategia para brindar soluciones energéticas sostenibles a los centros de datos de Latinoamérica, especialmente dada su importancia cada vez mayor en nuestra región y en el mundo”, declaró Carlos Barrera, CEO de Atlas Renewable Energy. “Nuestro acuerdo con V.tal consolida nuestra presencia en el sector de centros de datos de Latinoamérica. Pero es sólo el primer paso; esperamos apoyar las operaciones de las empresas de infraestructura digital en toda la región, ayudando a potenciar el crecimiento impulsado por la energía limpia, así como la competitividad en la industria de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).”Los centros de datos han cobrado una relevancia significativa en la escena regional y mundial, impulsados por el auge de la inteligencia artificial, la proliferación de las redes 5G y la creciente demanda de experiencias multipantalla. A medida que el intercambio de información entre millones de usuarios se acelera exponencialmente, el sector se enfrenta a la necesidad urgente de un suministro de energía confiable, predecible y con una mayor eficiencia energética.La planta solar Draco (579 MWp) dedicará 710 GWh anuales de su capacidad total a suministrar energía a los edificios de V.tal en todo Brasil, así como al parque actual y futuro de centros de datos propiedad de Tecto, la unidad de negocio de centros de datos de la empresa. La capacidad restante podrá ser adquirida por otras empresas que deseen alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La red hospitalaria Primavera Saúde y el productor avícola Rivelli ya han firmado contratos para recibir energía de la nueva planta.V.tal es la empresa más grande de soluciones de infraestructura digital de América Latina y propietaria de la mayor red neutral de fibra óptica en Brasil, que atiende a operadoras de telecomunicaciones, proveedores de internet, contenido y nube. Recientemente, la empresa anunció la separación de la unidad de centros de datos de los demás pilares del negocio, creando la subsidiaria Tecto Data Centers.Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es una empresa internacional de generación de energía renovable con un portafolio de proyectos de 8,4 GW, de los cuales 2,5 GW están en fases avanzadas de desarrollo, listos para contratación, y 3,6 GW están operativos. Su estrategia se centra en ayudar a grandes empresas a realizar la transición energética hacia un 100% de energía limpia. Para más información, visite: https://pt.atlasrenewableenergy.com/ Atlas Renewable Energy Media ContactsLLYCKhy Labri - klabri@llyc.globalJhonatan Maquen - jmaquen@llyc.globalSobre V.talV.tal es una empresa global de soluciones de infraestructura digital de extremo a extremo y propietaria de la mayor red neutral de fibra óptica en Brasil, que atiende a operadoras de telecomunicaciones, proveedores de internet, contenido y nube. La empresa posee más de 22 millones de hogares pasados, disponibles para la provisión de FTTH (Fiber To The Home), 26 mil kilómetros de cables submarinos que conectan Brasil con Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Bermudas y Estados Unidos, además de centros de datos de su subsidiaria Tecto distribuidos entre Brasil y Colombia. También es signataria del Pacto Global de la ONU en derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.Sobre Tecto Data CentersTecto Data Centers es una unidad de negocios de V.tal, que ofrece soluciones únicas de Edge y Hyperscale, con la capacidad de ofrecer un portafolio completo e integrado de soluciones de conectividad del ecosistema V.tal. Con una actuación neutral y un equipo experimentado, Tecto garantiza rendimiento y disponibilidad continua, teniendo la sostenibilidad y la digitalización nacional como pilares importantes de su negocio.Prensa de V.tal y Tecto | Agencia PubBeatryz Bonatelli – 13 98204-0346 tecto@agencia.pubRaquel Secco – 11 99165-9973 v.tal@agencia.pub

