eStruxture rejoint les rangs de l'élite nord-américaine : Gagnant du prix 2024 Deloitte Technology Fast 500™

Propulsée par les gens, motivée par la durabilité environnementale et dédiée à la transformation de l'infrastructure numérique du Canada.

MONTRéAL, QC, CANADA, November 21, 2024 / EINPresswire.com / -- eStruxture a annoncé aujourd'hui qu'elle se classait parmi les gagnants du Deloitte Technology Fast 500™, un classement des 500 entreprises de technologie, de médias, de télécommunications, de sciences de la vie, de fintech et de technologie énergétique à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, maintenant dans sa 30e année, Deloitte a connu une croissance fulgurante au cours de cette période. Todd Coleman , fondateur, président et chef de la direction d'eStruxture, attribue la croissance exponentielle des revenus de l'entreprise aux personnes, à l'esprit d'innovation et au dévouement inébranlable à l'égard de la croissance de l'infrastructure numérique au Canada. Il a déclaré : « Cette reconnaissance est un véritable honneur et reflète l'incroyable parcours d'eStruxture. Elle souligne non seulement notre croissance impressionnante, mais aussi le dévouement sans faille et le talent de notre équipe, qui met sa passion et son expertise au service de chaque défi. Notre succès repose sur les personnes qui croient en notre mission, et je ne saurais être plus fier de ce que nous avons accompli ensemble. Pour l'avenir, nous restons déterminés à stimuler l'innovation et à faire progresser le paysage de l'infrastructure numérique du Canada. »« Depuis 30 ans, nous célébrons les entreprises qui stimulent activement l'innovation. L'industrie du logiciel continue d'être un phare de la croissance, et l'industrie de la fintech a fait une forte apparition sur la liste de cette année, dépassant les sciences de la vie pour la première fois », a déclaré Steve Fineberg, vice-président, leader du secteur de la technologie aux États-Unis, Deloitte. « De manière significative, nous avons également constaté une percée dans la performance des entreprises privées, avec le plus grand nombre d'entreprises privées nommées sur la liste dans l'histoire de notre programme. Les lauréats de cette année ont montré qu'ils avaient la vision et l'expertise nécessaires pour continuer à réaliser des performances de haut niveau, et cela mérite d'être célébré ».« L'innovation, la transformation et la rupture du statu quo sont au premier plan de la liste Technology Fast 500 de cette année, et il n'y a pas de meilleure façon de célébrer les 30 ans d'histoire du programme », a déclaré Christie Simons, associée, Deloitte & Touche LLP et leader sectoriel pour la technologie, les médias et les télécommunications au sein de la pratique Audit & Assurance de Deloitte. « Les entreprises lauréates de cette année ont fait preuve d'un engagement continu en faveur de la croissance et d'une constance remarquable dans la réalisation de progrès. Nous félicitons tous les lauréats de cette année - c'est une période incroyable pour l'innovation ».Dans l'ensemble, les entreprises du palmarès Technology Fast 500 2024 ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires allant de 201 % à 153 625 % sur une période de trois ans, avec un taux de croissance moyen de 1 981 % et un taux de croissance médian de 460 %.À propos du palmarès 2024 Deloitte Technology Fast 500Le palmarès Technology Fast 500 de Deloitte, qui en est à sa 30e année d'existence, présente un classement des entreprises technologiques, médiatiques, de télécommunications, de sciences de la vie, de fintech et de technologies de l'énergie - publiques et privées - à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Les lauréats du palmarès Technology Fast 500 sont sélectionnés sur la base du pourcentage de croissance du chiffre d'affaires de l'exercice fiscal entre 2020 et 2023.Pour être éligibles au palmarès Technology Fast 500, les entreprises doivent détenir une propriété intellectuelle ou une technologie exclusive qui est vendue à des clients dans des produits qui contribuent à la majorité des revenus d'exploitation de l'entreprise. Les entreprises doivent avoir des revenus d'exploitation d'au moins 50 000 USD pour l'année de référence et d'au moins 5 millions USD pour l'année en cours. En outre, les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans et avoir leur siège en Amérique du Nord.À propos d’eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des emplacements à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Nos solutions sont conçues pour vous offrir plus : plus d’emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d’exécuter des applications d’entreprise modernes et exigeantes, et offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour évoluer rapidement en réponse aux changements imprévisibles des processus d’affaires. Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 000 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre support client, y compris des opérateurs, des fournisseurs de cloud, du contenu multimédia, des services financiers et des entreprises clientes. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à des clients partout au Canada dans ses installations indépendantes des opérateurs et du cloud. Pour plus d’informations, visitez www.estruxture.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.A propos de DeloitteDeloitte fournit des services d'audit, de conseil et de fiscalité de premier plan à de nombreuses marques parmi les plus admirées au monde, dont près de 90 % des entreprises du Fortune 500et plus de 8 500 entreprises privées basées aux États-Unis. Chez Deloitte, nous nous efforçons de réaliser notre objectif qui est d'avoir un impact important en créant la confiance dans une société plus équitable. Nous tirons parti de notre combinaison unique de sens des affaires, de maîtrise de la technologie et d'alliances technologiques stratégiques pour conseiller nos clients dans tous les secteurs d'activité afin qu'ils construisent leur avenir. Deloitte est fier de faire partie du plus grand réseau mondial de services professionnels au service de ses clients sur les marchés les plus importants pour eux. Fort de plus de 175 ans de service, notre réseau de cabinets membres s'étend sur plus de 150 pays et territoires. Découvrez comment les quelque 460 000 personnes de Deloitte dans le monde se connectent pour avoir un impact sur www.deloitte.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.