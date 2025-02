Isabelle Proulx rejoint eStruxture en tant que Vice-présidente principale des RH pour diriger la stratégie de croissance

MONTRéAL, QC, CANADA, February 18, 2025 / EINPresswire.com / -- eStruxture est heureuse d'annoncer la nomination d' Isabelle Proulx au poste de Vice-présidente principale des ressources humaines. Isabelle est une dirigeante accomplie, reconnue pour son approche centrée sur l'humain, favorisant l'autonomisation et le développement d'équipes hautement performantes.Avec plus de 23 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, Isabelle a élaboré et dirigé avec succès des stratégies à fort impact dans des secteurs à croissance rapide tels que la technologie et les énergies renouvelables. Son expertise sera déterminante dans la poursuite de l'expansion d'eStruxture et dans la promotion d'une culture de l'excellence.« Alors qu'eStruxture continue de se développer en tant que principal fournisseur de centres de données au Canada, notre personnel reste notre plus grand atout. En renforçant notre équipe de direction avec une experte chevronnée en ressources humaines comme Isabelle, nous nous assurons de continuer à cultiver une culture de haute performance tout en élargissant notre empreinte nationale », a déclaré Todd Coleman, fondateur, président et chef de la direction d'eStruxture. Son expertise en matière de stratégies de gestion des ressources humaines et de promotion d'équipes performantes sera un atout inestimable pour notre réussite.Avant de rejoindre eStruxture, Isabelle était chef des ressources humaines chez Power Factors, où elle a mis en place et développé la fonction RH à partir de zéro. Elle a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la stratégie globale de l'entreprise en matière de talents, de culture et de développement du leadership, contribuant ainsi à l'expansion internationale de l'entreprise. Son sens aigu de la culture et du développement des talents sera déterminant dans notre quête permanente de l'excellence opérationnelle.« Je suis ravie de rejoindre eStruxture à ce stade de transformation et de croissance, renforçant ainsi sa position de plus grand fournisseur de centres de données au Canada. Le succès d'une entreprise repose sur ses employés, et j'ai hâte de favoriser un environnement où nos équipes peuvent s'épanouir, innover et produire des résultats significatifs pour nos clients.Le succès d'eStruxture est profondément enraciné dans sa culture de l'humain, portée par des individus dévoués, engagés dans l'innovation et la collaboration. Je suis honorée de construire sur cette base solide et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec nos équipes.Investir dans notre personnel alimente notre capacité à évoluer, à innover et à dépasser les attentes de nos clients. En encourageant une culture de croissance continue et de collaboration, nous positionnons eStruxture pour un succès à long terme dans le paysage de l'infrastructure numérique qui évolue rapidement. »À propos des centres de données eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des emplacements à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Nos solutions sont conçues pour vous en donner plus : plus d’emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d’exécuter des applications d’entreprise modernes et exigeantes, et d’offrir à votre entreprise le contrôle nécessaire pour s’adapter rapidement aux changements imprévisibles des processus d’affaires.Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 000 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre soutien à la clientèle, y compris des transporteurs, des fournisseurs de nuages, du contenu médiatique, des services financiers et des entreprises. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à ses clients partout au Canada dans ses installations neutres à l’égard des transporteurs et la technologie nuagique.Pour plus d’informations, visitez www.estruxture.com , et suivez-nous sur LinkedIn et X.

