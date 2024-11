ARKANCE revela Connector para integrar a Autodesk Construction Cloud com a Bluebeam

ARKANCE Logo

PORTUGAL, November 20, 2024 / EINPresswire.com / -- À medida que as indústrias procuram cada vez mais melhorar a colaboração e agilizar os fluxos de trabalho dos projetos, a ARKANCE , fornecedor líder global de tecnologia e serviços para os setores da arquitetura , engenharia e construção (AEC) e fabrico, anunciou um novo e poderoso conector que integra o Autodesk Construction Cloud com o Bluebeam. Esta tecnologia avançada melhora a colaboração e aumenta a eficiência global dos projetos para equipas dos setores da arquitetura, engenharia, construção e manufatura.ARKANCE anuncia nova integração conectando a Autodesk Construction Cloud e a BluebeamSendo o maior parceiro Platinum do mundo para a Autodesk e Bluebeam, a ARKANCE fornece tecnologia, serviços e suporte da Autodesk e da Bluebeam a um ecossistema mundial de clientes nas indústrias de AEC e de fabrico. O novo conector melhora e complementa as ofertas Autodesk e Bluebeam da ARKANCE, com foco na criação de melhores resultados de projetos.As equipas de projeto que utilizam o Autodesk Construction Cloud e o Bluebeam podem integrar as suas soluções utilizando o conector ARKANCE, melhorando a colaboração através da troca de informações e criando uma maior eficiência. A integração permite que os utilizadores exportem PDFs do AutodeskBuild, AutodeskDocs ou BIM 360para o Bluebeam Studio. Os PDF podem depois ser marcados numa sessão do Bluebeam Studio e guardados no Autodesk Construction Cloud.Greg Arranz, CEO da ARKANCE, partilha os seus insights sobre a importância de este conector para as equipas de projeto:“Estamos a assistir a uma mudança para uma maior interoperabilidade entre plataformas, e esta integração traz um fluxo contínuo de informação entre o Autodesk Construction Cloud e o Bluebeam.Inovação e PotencialAo integrar estas plataformas, a ferramenta conector elimina as tarefas administrativas manuais e cria um fluxo de trabalho unificado. Isto permite que as equipas se concentrem na inovação e na entrega de projetos, alinhando-se com o esforço da indústria para quebrar silos de dados e promover soluções de construção mais inteligentes e colaborativas.A indústria da construção está a evoluir rapidamente, com as equipas de projeto a enfrentar novos desafios na gestão de fluxos de trabalho complexos. O conector ARKANCE oferece flexibilidade crítica, permitindo aos utilizadores tirar partido das tecnologias Autodesk e Bluebeam em conjunto, criando uma solução que se pode adaptar às necessidades dinâmicas do projeto."Esta integração é uma resposta direta à procura de soluções mais adaptáveis ​​e interligadas. Garante que os profissionais de AEC podem navegar pelas complexidades da gestão moderna de projetos com ferramentas que funcionam perfeitamente em conjunto."James Cook, Diretor de Parcerias Industriais e Tecnológicas da Autodesk, destaca o impacto mais abrangente:“Os ecossistemas abertos são fundamentais para a entrega eficaz de projetos. Ao ligar o Autodesk Construction Cloud e o Bluebeam, a ARKANCE está a apoiar a missão da indústria de criar fluxos de trabalho abertos e mais eficientes. Esta integração ajuda as equipas de projeto a aceder aos documentos de construção em que confiam, com o mínimo de perturbação nos processos existentes."Steve Smith, Diretor de Parcerias da Bluebeam, realça o valor desta parceria:“Esta integração é um passo importante para uma maior interoperabilidade, reunindo duas plataformas fiáveis ​​de uma forma que estabelece um novo padrão de colaboração na construção.”Porquê agora?A liderança tecnológica da ARKANCE destaca-se num momento crucial em que é crítica uma maior interoperabilidade através da inovação. Como parceiro de confiança, a ARKANCE está a ajudar a conduzir as indústrias de AEC e de fabrico para um futuro onde a interoperabilidade é o padrão e não a exceção.Olhando para o futuro, a ARKANCE prevê um futuro onde as soluções centradas no cliente e a tecnologia de ponta convergem para oferecer um valor incomparável. O conector ARKANCE para Autodesk Construction Cloud e Bluebeam marca o início desta jornada, fornecendo ferramentas essenciais para construir um mundo melhor através da entrega de projetos mais inteligentes e integrados.O que procurar em soluções de integraçãoAo selecionar ferramentas digitais para projetos de construção, é crucial avaliar soluções que suportem a troca contínua de informações e forneçam funcionalidades robustas. O conector de integração fornecido pela ARKANCE satisfaz estas necessidades, estabelecendo uma ligação fiável entre a Autodesk e a Bluebeam, capacitando as equipas para tomar decisões mais rápidas.

