ARKANCE revela un conector para integrar Autodesk Construction Cloud con Bluebeam

SPAIN, November 20, 2024 / EINPresswire.com / -- A medida que las industrias buscan progresivamente mejorar la colaboración y agilizar los procesos de proyectos, ARKANCE , proveedor líder mundial de tecnología y servicios para las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) y fabricación, ha anunciado un nuevo y potente conector que integra Autodesk Construction Cloud con Bluebeam. Esta avanzada tecnología mejora la colaboración e impulsa la eficiencia global de proyectos para los equipos de los sectores de arquitectura, ingeniería, construcción y fabricación.ARKANCE Anuncia Una Nueva Integración Que Conecta Autodesk Construction Cloud y BluebeamComo mayor Platinum Partner del mundo de Autodesk y Bluebeam, ARKANCE proporciona tecnología, servicios y soporte de Autodesk y Bluebeam a un ecosistema de clientes de todo el mundo dentro de los sectores de AEC y fabricación. El nuevo conector mejora y complementa las ofertas de Autodesk y Bluebeam de ARKANCE, centrándose en la creación de mejores resultados para proyectos.Los equipos de proyecto que utilizan Autodesk Construction Cloud y Bluebeam ahora pueden integrar sus soluciones mediante el conector ARKANCE, mejorando la colaboración a través del intercambio de información y creando una mayor eficiencia. La integración permite a los usuarios exportar archivos PDF desde AutodeskBuild, AutodeskDocs o BIM 360a Bluebeam Studio. Los PDFs pueden ser marcados en una sesión de Bluebeam Studio y guardados en Autodesk Construction Cloud.Greg Arranz, CEO de ARKANCE, comparte sus ideas sobre por qué este conector es un cambio revolucionario para los equipos de proyecto:"Estamos viendo un cambio hacia una mayor interoperabilidad entre plataformas, y esta integración aporta un flujo perfecto de información entre Autodesk Construction Cloud y Bluebeam. Esto no sólo optimiza los flujos de trabajo del proyecto, sino que también reduce la fricción, lo que permite resultados más exitosos para nuestros clientes. Es una herramienta esencial para aquellos que buscan preparar sus proyectos para el futuro y mejorar la colaboración."Innovación y PotencialAl integrar estas plataformas, la herramienta de conexión elimina las tareas administrativas manuales y crea un flujo de trabajo unificado. Esto permite a los equipos centrarse en la innovación y la entrega de proyectos, en línea con el impulso de la industria para romper los silos de datos y promover soluciones de construcción más inteligentes y colaborativas.El sector de la construcción evoluciona rápidamente y los equipos de proyecto se enfrentan a nuevos retos a la hora de gestionar flujos de trabajo complejos. El conector de ARKANCE proporciona una flexibilidad crítica al permitir a los usuarios aprovechar conjuntamente las tecnologías de Autodesk y Bluebeam, creando una solución que puede adaptarse a las necesidades dinámicas de los proyectos."Esta integración es una respuesta directa a la demanda de soluciones más adaptables e interconectadas. Garantiza que los profesionales de AEC puedan navegar por las complejidades de la gestión moderna de proyectos con herramientas que funcionan juntas a la perfección."James Cook, Director de Asociaciones Industriales y Tecnológicas de Autodesk, destaca el impacto más amplio:“Los ecosistemas abiertos son clave para la entrega efectiva de proyectos. Al conectar Autodesk Construction Cloud y Bluebeam, ARKANCE está apoyando la misión de la industria de crear flujos de trabajo más eficientes y abiertos. Esta integración ayuda a los equipos de proyecto a acceder a los documentos de construcción en los que confían, con una interrupción mínima de sus procesos existentes."Steve Smith, Director de Asociaciones de Bluebeam, destaca el valor de esta asociación:"Esta integración es un gran paso hacia una mayor interoperabilidad, uniendo dos plataformas de confianza de una manera que establece un nuevo estándar para la colaboración en la construcción."¿Por qué ahora?El liderazgo tecnológico de ARKANCE destaca en un momento crucial en el que es fundamental una mayor interoperabilidad a través de la innovación. Como socio de confianza, ARKANCE está ayudando a dirigir las industrias de fabricación y AEC hacia un futuro en el que la interoperabilidad sea la norma y no la excepción. De cara al futuro, ARKANCE prevé un futuro en el que las soluciones centradas en el cliente y la tecnología de vanguardia convergen para ofrecer un valor inigualable. El conector ARKANCE para Autodesk Construction Cloud y Bluebeam marca el comienzo de este viaje, proporcionando herramientas esenciales para construir un mundo mejor a través de una entrega de proyectos.

