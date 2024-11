ARKANCE simplifie l’intégration entre Autodesk Construction Cloud et Bluebeam

Alors que les industries optimisent les flux de travail, ARKANCE a annoncé un connecteur intégrant Autodesk Construction Cloud et Bluebeam.

FRANCE, November 20, 2024 / EINPresswire.com / -- ARKANCE annonce une nouvelle intégration entre Autodesk Construction Cloud et BluebeamEn tant que premier partenaire Platinum d'Autodesk et de Bluebeam, ARKANCE propose des solutions technologiques, des services spécialisés et une assistance dédiée pour les produits Autodesk et Bluebeam, répondant ainsi aux besoins d'un écosystème mondial de clients dans les secteurs de l'architecture, de la construction et de l'industrie. Le nouveau connecteur améliore et complète les offres Autodesk et Bluebeam d'ARKANCE, en se concentrant sur l'amélioration des résultats des projets.Les équipes de projet utilisant Autodesk Construction Cloud et Bluebeam peuvent désormais intégrer leurs solutions grâce au connecteur ARKANCE, améliorant ainsi la collaboration grâce à l'échange d'informations et permettant ainsi une plus grande efficacité. Cette intégration permet aux utilisateurs d'exporter des PDF depuis AutodeskBuild, AutodeskDocs ou BIM 360vers Bluebeam Studio. Les PDF peuvent ensuite être annotés dans une session Bluebeam Studio et sauvegardés dans Autodesk Construction Cloud.Greg Arranz, PDG d'ARKANCE, explique pourquoi ce connecteur représente une avancée majeure pour les équipes de projet :« Nous constatons une évolution vers une plus grande interopérabilité entre les plateformes, et cette intégration permet un flux d'informations fluide entre Autodesk Construction Cloud et Bluebeam. Cela optimise non seulement les flux de travail des projets, mais aussi de réduire les obstacles, contribuant ainsi à des résultats plus fructueux pour nos clients. C'est un outil essentiel pour ceux qui cherchent à pérenniser leurs projets et à améliorer la collaboration. »Innovation et potentielEn intégrant ces plateformes, l'outil connecteur élimine les tâches administratives manuelles et unifie le flux de travail. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur l'innovation et la réalisation des projets, tout en favorisant des solutions de construction plus intelligentes et collaboratives en supprimant les silos de données.Le secteur de la construction évolue rapidement, confrontant les équipes de projet à de nouveaux défis dans une gestion complexe du flux de travail. Le connecteur ARKANCE offre une flexibilité essentielle en permettant aux utilisateurs de tirer parti des technologies Autodesk et Bluebeam ensemble, créant ainsi une solution qui peut s'adapter aux besoins dynamiques des projets.« Cette intégration répond directement à la demande croissante de solutions plus flexibles et interconnectées. Elle permet aux professionnels de l’AEC de naviguer plus efficacement dans les complexités de la gestion de projets modernes, en offrant des outils parfaitement synchronisés pour une collaboration fluide et une prise de décision optimisée. ».James Cook, directeur des partenariats industriels et technologiques chez Autodesk, souligne l'impact plus large :« Les écosystèmes ouverts sont essentiels à une réalisation optimale des projets. En connectant Autodesk Construction Cloud et Bluebeam, ARKANCE soutient la mission de l'industrie de créer des flux de travail ouverts et plus efficaces. Cette intégration permet aux équipes de projet d'accéder aux documents de construction auxquels elles font confiance, en perturbant le moins possible leurs processus existants. »Steve Smith, directeur des partenariats chez Bluebeam, souligne la valeur de cette collaboration :« Cette intégration est une étape majeure vers une plus grande interopérabilité, réunissant deux plateformes de confiance de manière à établir une nouvelle norme pour la collaboration dans le secteur de la construction ».Pourquoi maintenant ?Le leadership technologique d'ARKANCE se distingue à un moment clé, où l'innovation et l'interopérabilité jouent un rôle crucial dans la réussite des projets. En tant que partenaire de confiance, ARKANCE contribue à guider les industries AEC et manufacturières vers un avenir où l'interopérabilité sera la norme plutôt que l'exception. ARKANCE envisage un avenir où les solutions centrées sur le client et les technologies de pointe convergent pour offrir une valeur inégalée. Le connecteur ARKANCE pour Autodesk Construction Cloud et Bluebeam marque le début de ce voyage, fournissant des outils essentiels pour construire un monde meilleur grâce à une gestion de projet plus intelligente et mieux intégrée.Ce qu'il faut rechercher dans les solutions d'intégrationLors de la sélection d'outils numériques pour les projets de construction, il est essentiel d'évaluer des solutions qui permettent un échange d'informations transparent et offrent des fonctionnalités robustes. Le connecteur d'intégration fourni par ARKANCE répond à ces besoins en établissant une connexion fiable entre Autodesk et Bluebeam, permettant aux équipes de prendre des décisions plus rapides et d'obtenir des résultats supérieurs pour leurs projets.

