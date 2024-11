4ᵉ édition du Grand Marché de Noël de Montréal

Un rendez-vous incontournable des fêtes à Montréal Les partenaires du Grand Marché de Noël

Plongez dans la magie des fêtes au Grand Marché de Noël de Montréal, avec artisans, gourmandises et spectacles au cœur du centre-ville.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, November 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- Fort de son succès croissant depuis sa création en 2021, le Grand Marché de Noël de Montréal s’impose aujourd’hui comme la destination incontournable pour célébrer la magie des fêtes au Québec. Pour cette 4ᵉ édition, qui se tiendra du 22 novembre au 30 décembre 2024, près de 800 000 visiteurs sont attendus pour explorer cet événement enchanteur où une centaine d’artisans, producteurs locaux et artistes proposeront leurs créations dans une cinquantaine de chalets en bois décorés et illuminés. « Nous sommes si fiers de réaliser l’incroyable succès du Grand Marché de Noël, qui, en seulement trois ans, se positionne comme l’événement le plus achalandé de la saison des fêtes à Montréal. C’est une immense joie de voir notre vision prendre vie et encourager notre ville à se positionner comme la destination de Noël en Amérique du Nord », a déclaré Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie.

La réputation du Grand Marché de Noël repose bien sûr sur son expérience gourmande, avec près d’une vingtaine d’options de restauration qui célèbrent les saveurs des fêtes. On y retrouve le traditionnel vin chaud, « la vraie recette » de la Maison d’Alsace, les incontournables churros de la Fabrique, les sandwichs à la raclette du Chalet Savoyard, et des classiques comme la poutine, la tire d’érable, et les queues de castor. Cette année, des nouveautés très attendues s’ajoutent également à l’offre, comme les marrons chauds et la hot fondue du Refuge. Rien ne manque pour offrir aux visiteurs une véritable escapade culinaire au cœur de l’hiver montréalais.

La programmation entièrement gratuite propose une série d’expériences festives, avec en point d’orgue “Noël à Montréal”, le spectacle signature de La Lutinerie, une production incontournable qui enchantera petits et grands. Autour de ce moment phare, des concerts en plein air et des performances artistiques rythmeront l’événement, créant une atmosphère magique et chaleureuse au cœur des traditions de Noël. « Le Grand Marché de Noël de Montréal est une véritable célébration de la magie de l’hiver au cœur de notre métropole, où les résidentes, les résidents et les touristes peuvent se rassembler et profiter des festivités, soutenir nos artisanes et artisans locaux et vivre des moments inoubliables. Cet événement contribue non seulement à l’animation et à la vitalité du centre-ville, mais il fait également de Montréal une destination incontournable durant la saison froide. C'est une fierté de voir notre ville briller et de partager cette expérience festive et gratuite avec la population », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le Grand Marché de Noël de Montréal invite les visiteurs à profiter des multiples activités mises à leur disposition au centre-ville: profiter de la patinoire de l'Esplanade Tranquille, se réchauffer dans le Royaume du Père Noël du Complexe Desjardins ou se promener à travers les installations lumineuses qui éclairent la rue Sainte-Catherine. « Le centre-ville de Montréal est le lieu par excellence pour les Fêtes et pour se rassembler tout au long de l'hiver. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer le Grand marché de Noël de Montréal à la Place des Festivals qui contribue à faire vivre la magie des Fêtes en plein cœur du centre-ville », a déclaré Glenn Castanheira, Directeur général de Montréal centre-ville.

Nouveautés de la saison 2024

Les Jardins d’Hiver, placette de Noël, sont la nouvelle attraction de cette édition. Ils seront ouverts tous les jours de 15h à 21h jusqu’au 30 décembre. Au cœur de cet espace, les résidents et visiteurs du centre-ville pourront profiter de la première vente de sapins sur la rue Sainte-Catherine, accessible 7 jours sur 7, ainsi que de chalets gourmands offrant churros, vin chaud et autres douceurs dans une ambiance chaleureuse et hivernale.

Le Guichet festif, point d’information et boutique officielle du Grand Marché de Noël, accueillera les visiteurs pour leur fournir toutes les informations nécessaires et proposer des souvenirs exclusifs. Surplombé par la nouvelle station Radio de Noël en direct du Marché de Noël, cet espace proposera chaque soir des animations musicales et des DJ sets.

L’Orangerie, présentée par AÉROPLAN, devient un bar de Noël d’exception : un espace chauffé et décoré où les visiteurs peuvent savourer des cocktails de saison dans une ambiance lumineuse et élégante. Des surprises exclusives et des cadeaux attendent les visiteurs tous les samedis.

« L’Orangerie est une façon amusante pour les Montréalais de tirer parti d’Aéroplan et de nos partenaires pour leurs achats courants dans ce lieu transformé », a déclaré Christina Blue, directrice – Marketing de partenariat d’Air Canada. « Nous sommes ravis de présenter, au Grand Marché de Noël de Montréal, la façon dont les membres Aéroplan peuvent accumuler et échanger des points dans la eBoutique Aéroplan et sur leurs achats quotidiens lorsqu’ils lient leur compte à l’un de nos partenaires, notamment Starbucks, Uber, Uber Eats et le programme Récompenses Journie de Parkland Canada. »

Du 22 novembre au 30 décembre, au Quartier des spectacles sur la Place des Festivals

Horaire du 22 novembre au 22 décembre 2024 : jeudi de 15h à 21h, vendredi de 15h à 21h, samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 19h

Horaire du 23 au 30 décembre 2024 : en semaine de 15h à 21h, samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 19h

Horaires exceptionnelles : le mardi 24 décembre 2024 de 15h à 19h, fermé le mercredi 25 décembre

