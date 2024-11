Le temps des fêtes à Montréal: Édition 2024 du Grand Circuit féérique de Montréal

Le Grand Marché de Noël s'installe sur la Place des Festivals au coeur de Montréal Le Village de Noël sous la neige, un cadre enchanteur Un circuit féérique qui ravira les petits et les grands

Dès le 22 novembre, Montréal prend des airs de fêtes avec son Circuit Féerique. Venez découvrir le Grand Marché de Noël et bien d'autres animations enchantées !

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, November 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- Dès le 22 novembre, le centre-ville de Montréal se transformera en un véritable royaume hivernal avec le retour tant attendu du Grand Marché de Noël. Le lancement de la saison des Fêtes sera également marqué par le traditionnel défilé du père Noël le lendemain, suivi de festivités sur la Place des Festivals. Ce sera ensuite au Village de Noël et à ses artisan(e)s d’accueillir les visiteur(-euse)s avec son charme authentique et traditionnel pour la 9e édition.

« L’arrivée du Village de Noël de Montréal à la place du Marché marque officiellement le début des festivités du temps des Fêtes dans le Sud-Ouest! Du 28 novembre au 22 décembre, venez profiter en famille ou entre ami(e)s de plus de 90 animations gratuites. Les enfants auront les yeux grands ouverts en découvrant le véritable traîneau du père Noël et son atelier. De nombreux artisan(e)s locaux et régionaux sont de retour avec des produits éthiques et écoresponsables, autant de cadeaux parfaits à glisser sous le sapin. L’Arrondissement est fier de soutenir cet événement qui, au fil des années, est devenu un incontournable du temps des Fêtes dans le quartier et exerce une attractivité qui dépasse les frontières du Sud-Ouest. Cette belle collaboration avec la Lutinerie et ses partenaires nous permet également de distribuer gratuitement plus de 1 000 repas lors du Grand Festin des Lutins. Voilà qui termine l’année dans esprit de partage, d’inclusion et de bienveillance », a indiqué Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice- président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Circuit féérique s’étend aussi à travers plusieurs lieux emblématiques de Montréal, avec des marchés de Noël, des installations lumineuses, et des concerts gratuits chaque fin de semaine. « Nous sommes fiers de proposer cette année encore plus de diversité avec des installations comme le Sentier des lumières présenté par la Société de développement commercial (SDC) Monk dans l’arrondissement du Sud-Ouest, et les festivités dans l’arrondissement Côte-des- Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, avec le « Coin des fêtes » présenté par BizNDG », a déclaré Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie.

Dates à retenir

La 8e édition de la Montréal raclette party

La Montréal raclette party du Village de Noël revient pour offrir aux amateur(-trice)s de fromage fondu une expérience gastronomique unique au cœur de l’hiver montréalais. Lauréate du prix de distinction en gastronomie décerné par Tourisme Montréal en 2023, cette édition espère accueillir près de 1 000 gourmand(e)s pour savourer des spécialités de raclette au feu de fois, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les jardins d’hiver

Nouveauté du Grand Marché de Noël, les jardins d’hiver seront ouverts quotidiennement de 15 h à 21 h jusqu’au 31 décembre. Les résident(e)s du centre-ville pourront profiter de la toute nouvelle vente de sapins 7 jours sur 7, de chalets gourmands offrant churros, vin chaud, et bien plus encore. Une atmosphère chaleureuse sera assurée par le Guichet festif, un point d’information et de boutiques spécialement conçus pour guider les gens dans les différentes activités de la saison.

Le Grand Festin des Lutins

Le Grand Festin des Lutins viendra clôturer le Village de Noël le 22 décembre avec la distribution gratuite de 1 000 repas de Noël aux citoyen(ne)s. Portée par l’engagement des merveilleux bénévoles de la Lutinerie, et soutenue financièrement par l'Arrondissement du Sud- Ouest, cette initiative incarne les valeurs de solidarité et de partage chères à l’organisme.

Les concerts Enchantés

Moments phares de la programmation du Grand Marché de Noël, ces concerts de Noël mettent en lumière des artistes locaux reconnus, chaque samedi soir, dans une ambiance unique au Quartier des spectacles. « Les marchés de Noël, en plus de faire partie de nos traditions, permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre événementielle hivernale de qualité. Je suis heureuse que notre gouvernement appuie le Grand Circuit féérique de Montréal, qui participe à la notoriété touristique de la métropole tout en offrant la possibilité aux exposants locaux de présenter le fruit de leur travail. Je salue le comité organisateur qui, encore cette année, fera vivre la féérie du temps des Fêtes aux gens, et j’invite les visiteurs à profiter de leur présence dans la région pour explorer les attraits du tourisme hivernal qui s’y trouvent », Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Pour toute information complémentaire, visitez notre site officiel noelmontreal.ca ou consultez la page Facebook du Grand Marché de Noël et du Village de Noël.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.