La saison des Guinguettes et de ses terrasses éphémères approche

Du 20 juin au 24 juin, puis du 11 au 14 juillet, les Guinguettes se déploieront dans deux lieux d’exception au bord du canal de Lachine!

C'est plonger dans un événement unique en son genre, que l'on ne trouve nulle part ailleurs. On se souvient toujours de sa première visite aux Guinguettes, tant l'expérience est inoubliable.” — Line Basbous, directrice générale de la Lutinerie de Montréal.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, June 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- Loin des grands rassemblements et de la frénésie estivale qui anime la ville tout l'été, les Guinguettes incarnent parfaitement l'art de vivre à Montréal, en offrant un espace convivial et chaleureux où se mêlent détente, culture et gastronomie locale, le tout dans un cadre pittoresque au bord de l'eau.

C’est l'endroit idéal pour profiter d'un bel après-midi ou se retrouver lors d'une soirée entre ami(e)s ou en famille. On y retrouvera des concerts en plein air, comptoirs de restauration, buvettes et de nombreuses activités et animations pour petits et grands. La scène musicale promet d’être haute en couleur, entre musiques populaires, pop, jazz ou encore découvertes éclectiques avec notamment la performance exceptionnelle de The Jammin Kid, la sensation internationale d’Internet.

Tradition oblige, c’est la Guinguette du Sud-Ouest qui lance le coup d’envoi de la saison, et rassemble les gens pour célébrer l’été et les douces journées qui rallongent. Le 20 juin prochain, la joie et l'excitation seront à leur comble pour toute l’équipe organisatrice de la Lutinerie, qui trépigne d’impatience d’accueillir les quelque 25 000 visiteur(-euse)s attendu(e)s.

Chaque année, le point culminant des festivités a lieu le 24 juin, à l’occasion de la Fête nationale du Québec. Cette journée est organisée avec le soutien de l’Arrondissement du Sud-Ouest et la programmation, toujours gratuite, est spécialement pensée pour l’occasion. L’opportunité parfaite de mettre en avant des artisan(e)s et des artistes d’ici ainsi que des animations et jeux divertissants pour toute la famille.

« La Fête nationale dans le Sud-Ouest demeure un événement phare de notre programmation culturelle estivale. Elle est synonyme de vivre-ensemble, de fierté collective et d’histoire. La thématique de cette année se veut d’ailleurs un rappel du passé en appelant à un avenir de possibilités. Profitons de cette belle journée en famille et entre ami(e)s pour célébrer notre culture riche et diversifiée, notre langue commune, le français, et retrouvons-nous sous les étoiles pour entendre, entre autres, Barberousse, William Gravel et Étienne Drapeau », indique le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais.

Du matin jusqu'au soir, de 11 h à 23 h, les citoyen(ne)s sont invité(e)s à célébrer fièrement notre richesse culturelle, et à se laisser porter par plus de 80 artistes, qui animeront les deux scènes du parc de l’Ancienne-cour-de-triage (le long de la rue Saint-Patrick). Les visiteur(euse)s auront en outre accès à des buvettes, et une offre alimentaire variée avec - entre autres - tacos, burgers et tapas véganes, poutines, hot-dogs, crèmes glacées et autres gourmandises.

« Participer aux Guinguettes, c'est plonger dans un événement unique en son genre, que l'on ne trouve nulle part ailleurs. On se souvient toujours de sa première visite aux Guinguettes, tant l'expérience est inoubliable. Cette année encore, nous avons l'immense chance de déployer ce magnifique événement dans Le Sud-Ouest avec une vue imprenable sur la ville de Montréal. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de profiter de cinq jours de festivités au bord du canal. Il y a de tout pour passer un moment merveilleux : des spectacles, des animations gratuites et une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez vite en profiter! », déclare Mme Line Basbous, directrice générale de la Lutinerie de Montréal.

Il sera ensuite possible de retrouver les installations au Bassin Peel du 11 au 14 juillet, offrant un panorama exceptionnel sur le bâtiment historique « FIVE ROSES » dans le Vieux-Montréal.

Comme chaque année, retrouvez tous nos kiosques gourmands, parmi lesquels notre fameux restaurant 100 % végane. Après le succès des années précédentes et l'engouement suscité par sa carte hivernale lors des marchés de Noël, Merci Tâta revient avec de nouveaux mets délicieux et créatifs, qui raviront les papilles des amateur(rice)s de cuisine végétalienne - et tous les gourmand(e)s.

Du samedi 22 au lundi 24 juin, les visiteur(-euse)s auront également l'opportunité de flâner au Marché Tropical, un espace où une trentaine d'artisan(e)s, artistes et producteur(-trice)s locaux et locales viendront faire découvrir leurs produits et partager leur passion. Venez les rencontrer!

Guinguette du Sud-Ouest

du 20 au 24 juin, au parc de l'Ancienne-cour-de-triage

Horaires : jeudi et vendredi de 15 h à 23 h, samedi, dimanche et lundi : de 11 h à 23 h.

Marché Tropical : du samedi au lundi de 11 h à 19 h (à partir de 10 h le samedi 24).

Guinguette du Vieux-Montréal

du 11 au 14 juillet, au Bassin Peel

Horaires : jeudi et vendredi de 15 h à 23 h, samedi et dimanche de 11 h à 23 h.

Marché Tropical : 13 et 14 juillet de 11 h à 19 h.

Visuels haute résolution à télécharger • https://bit.ly/PhotosPresse2024



À propos • La Lutinerie est un promoteur événementiel reconnu à Montréal, notamment pour ses événements et installations du temps des Fêtes dans le Quartier des spectacles et dans Le Sud-Ouest. L’organisme est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest).

Renseignements pour la presse • Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie : 514-550-7646 – line.basbous@lutinerie.ca

Pour plus d'informations sur nos événements, les horaires et les emplacements, consultez la page Facebook des Guinguettes ou encore, visitez le site Internet : lesguinguettes.ca.