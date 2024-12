Startup de enoturismo y una nueva vinoteca de Buenos Aires se asocian para recaudar fondos y crowdfunding conjuntamente

Mendoza, Argentina Punta del Este, Uruguay

Los directores de Wines of Charleston y Con Altura (un vinoteca en Argentina) recaudarán fondos para la inversión mediante una gira promocional por Sudamérica.

Esta travesía es un puente entre culturas. Queremos inspirar a otros a descubrir, apoyar y disfrutar lo que nuestras regiones tienen para ofrecer” — K. Vincent Shaw

BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, December 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Imagínese «Parts Unknown» de Anthony Bourdain ---- pero con vino (y Sudamérica). Un ambicioso proyecto que combina un roadtrip, un documental, un exclusivo wine bar en Buenos Aires, y una colaboración internacional con Wines of Charleston, se prepara para explorar las principales regiones vitivinícolas de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. El recorrido incluirá destinos clave como Punta del Este en Uruguay, donde se destacarán los vinos Tannat; Río de Janeiro, Brasil, para el icónico Réveillon; Santiago y los valles vitivinícolas de Chile, como Maipo y Casablanca; y las regiones argentinas de Mendoza, Salta, el Noroeste Argentino y Buenos Aires. El roadtrip, que recorrerá más de 4.000 kilómetros a través de paisajes icónicos, bodegas únicas y regiones culturales clave en la región, se desarrollará en varias etapas a lo largo de 2024 y 2025,. El documental seguirá un viaje único a través de los paisajes y bodegas más destacados de Sudamérica, explorando historias humanas y tradiciones que conectan a productores locales con nuevas oportunidades comerciales.Al mismo tiempo, Con Altura Vinoteca | Wine Bar abrirá sus puertas en Buenos Aires como un espacio para celebrar estos descubrimientos, ofreciendo vinos seleccionados de pequeños productores, cuidadosamente elegidos durante el recorrido. Además, la colaboración con Wines of Charleston, una empresa basada en South Carolina, se convierte en un puente estratégico para conectar estos vinos excepcionales con los establecimientos gastronómicos más exclusivos de Charleston, fortaleciendo las relaciones comerciales y culturales entre continentes.El proyecto no solo busca resaltar la calidad de los vinos de Sudamérica, sino también fomentar el turismo cultural y sostenible en la región, y destacar cómo las tradiciones locales y la viticultura pueden convertirse en motores de desarrollo económico para la región, atrayendo visitantes internacionales y creando oportunidades para pequeñas comunidades. A medida que avancen las filmaciones, se compartirán actualizaciones periódicas en redes sociales, invitando a la audiencia a ser parte de cada etapa del proyecto.Un Proyecto con PropósitoEl corazón de la propuesta está en apoyar a pequeños productores y promover el enoturismo. "Queremos que los vinos que descubrimos en este viaje lleguen a más personas, conectando las historias detrás de cada botella con amantes del vino en todo el mundo", comenta Bárbara Santori, encargada de la estrategia de marketing y legales del proyecto.El documental no solo resaltará la belleza de los paisajes, sino que profundizará en las historias humanas, las tradiciones culturales y el impacto positivo en las comunidades locales. Una visión innovadora que combina arte, cultura y comercio. Al unir un documental, un wine bar y una colaboración internacional, el proyecto crea un modelo único que posiciona a Sudamérica no solo como una región productora de vinos, sino como un epicentro de creatividad y colaboración global."Esta travesía es un puente entre culturas. Queremos inspirar a otros a descubrir, apoyar y disfrutar lo que nuestras regiones tienen para ofrecer," añade K. Vincent Shaw, fundador de Wines of Charleston.Llamado a Patrocinadores y ColaboradoresEl equipo de Con Altura busca activamente patrocinadores interesados en unirse a este proyecto único, ofreciendo una variedad de beneficios como:Exposición en el documental: Logotipo en los créditos, visibilidad de productos y menciones destacadas en escenas clave.Presencia en redes sociales: Contenido exclusivo y menciones en plataformas como Instagram, YouTube y TikTok.Participación en el wine bar: Branding y eventos personalizados en Con Altura Wine Bar, que abrirá sus puertas en 2025.Este proyecto ofrece a los patrocinadores una oportunidad única de asociar su marca con valores de autenticidad, sostenibilidad y conexión cultural, pudiendo alcanzar una audiencia diversa que incluye amantes del vino, turistas y entusiastas de la cultura, tanto en Sudamérica como en Estados Unidos.La iniciativa cuenta con el respaldo inicial de actores clave del sector privado y gubernamental, y se encuentra en proceso de ampliar estas alianzas estratégicas. Su objetivo es maximizar el impacto, promoviendo el turismo y la cultura de la región, mientras conecta con audiencias locales e internacionales a través de los valores de autenticidad, sustentabilidad y desarrollo local.Quiénes somosDetrás de este proyecto están Kamal Shaw, empresario estadounidense, fundador de Wines of Charleston, reconocido por su experiencia en conectar mercados internacionales y en posicionar vinos de todo el mundo en el exigente mercado de Estados Unidos, y Bárbara Santori, argentina, abogada y especialista en marketing, apasionada por el vino y las tradiciones locales. Ambos comparten una visión clave: promover la riqueza enológica y cultural de Sudamérica, creando conexiones significativas entre los productores locales y las audiencias globales. Su colaboración combina experiencia en branding, exportación de vinos y una pasión compartida por la historia detrás de cada botella.

