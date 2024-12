Startup de enoturismo e um novo bar de vinhos em Buenos Aires se unem para arrecadar fundos e fazer crowdfunding juntos

Mendoza, Argentina Pantanal Punta del Este, Uruguay

Uma startup de enoturismo e um novo bar de vinhos de Buenos Aires fazem parceria para arrecadação conjunta de fundos e crowdfunding

Queremos que os vinhos que descobrimos durante essa jornada cheguem a mais pessoas, conectando as histórias por trás de cada garrafa com os amantes do vinho em todo o mundo” — Bárbara Santori

BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, December 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Esta é a Parts Unknown de Anthony Bourdain---- somente com vinho (e América do Sul).Essa viagem de carro, que abrange mais de 10.000 quilômetros por paisagens icônicas, vinícolas exclusivas e regiões culturais importantes, será realizada em várias etapas ao longo de 2024 e 2025. Começando em dezembro com uma viagem entre Argentina, Uruguai, Brasil e Chile. Ela destacará a riqueza cultural e enológica da América do Sul, apoiará pequenos produtores e fortalecerá os laços comerciais e culturais entre a região e os Estados Unidos.O documentário narrará uma jornada única pelas mais renomadas paisagens e vinícolas da América do Sul, mergulhando em histórias e tradições humanas que conectam produtores locais a novas oportunidades comerciais. Simultaneamente, o Con Altura Wine Bar abrirá suas portas em Buenos Aires como um espaço para celebrar essas descobertas, oferecendo vinhos cuidadosamente selecionados de pequenos produtores selecionados durante a viagem.Essa iniciativa não visa apenas mostrar a qualidade dos vinhos da América do Sul, mas também promover o turismo cultural e sustentável na região e demonstrar como as tradições locais e a viticultura podem impulsionar o desenvolvimento econômico. Ao atrair visitantes internacionais e criar oportunidades para pequenas comunidades, o projeto pretende causar um impacto duradouro. À medida que as filmagens avançam, atualizações regulares serão compartilhadas nas mídias sociais, convidando o público a participar de cada etapa da jornada.Um projeto com um propósitoEm sua essência, o projeto visa apoiar pequenos produtores e promover o turismo do vinho. “Queremos que os vinhos que descobrimos durante essa jornada cheguem a mais pessoas, conectando as histórias por trás de cada garrafa com os amantes do vinho em todo o mundo”, diz Bárbara Santori, estrategista de marketing e consultora jurídica do projeto.A viagem incluirá destinos importantes, como Punta del Este, no Uruguai, apresentando os vinhos Tannat; Rio de Janeiro, Brasil, durante a icônica celebração do Ano Novo; Santiago e os renomados vales vinícolas do Chile, como Maipo e Casablanca; e as regiões argentinas de Mendoza, Salta, Noroeste e Buenos Aires. Além disso, a colaboração com a Wines of Charleston, uma empresa sediada na Carolina do Sul, servirá como uma ponte estratégica para conectar esses vinhos excepcionais aos estabelecimentos gastronômicos mais exclusivos de Charleston, fortalecendo os laços comerciais e culturais entre os continentes.É também uma visão inovadora que combina arte, cultura e comércio. Con Altura reúne um documentário, um bar de vinhos e uma colaboração internacional. O projeto cria um modelo único que posiciona a América do Sul não apenas como uma das principais regiões produtoras de vinho, mas também como um centro de criatividade e colaboração global.Chamada para patrocinadoresA equipe por trás do Con Altura está buscando ativamente patrocinadores para participar desta iniciativa única, oferecendo uma variedade de benefícios, incluindoExposição do documentário: Colocação de logotipo nos créditos, visibilidade do produto e menções proeminentes em cenas importantes.Presença na mídia social: Conteúdo exclusivo e menções em plataformas como Instagram, YouTube e TikTok.Participação no Wine Bar: Branding e eventos personalizados no Con Altura Wine Bar, com inauguração prevista para 2025.Esse projeto oferece aos patrocinadores uma oportunidade única de alinhar sua marca com valores de autenticidade, sustentabilidade e conexão cultural, atingindo um público diversificado de amantes do vinho, turistas e entusiastas da cultura na América do Sul e nos Estados Unidos.Com o apoio inicial das principais partes interessadas privadas e governamentais, a iniciativa está em processo de expansão dessas alianças estratégicas. Sua meta é maximizar o impacto, promovendo o turismo e a cultura regional e, ao mesmo tempo, conectando-se com públicos locais e internacionais por meio dos valores de autenticidade, sustentabilidade e desenvolvimento local.A equipe do Con AlturaNo centro dessa iniciativa estão Kamal Shaw, um empresário americano e fundador da Wines of Charleston, conhecido por sua experiência em conectar mercados internacionais e posicionar vinhos de todo o mundo no competitivo mercado dos EUA, e Bárbara Santori, uma advogada argentina e especialista em marketing apaixonada por vinhos e tradições locais. Ambos compartilham uma visão fundamental: promover a riqueza enológica e cultural da América do Sul e, ao mesmo tempo, criar conexões significativas entre os produtores locais e o público global. Sua colaboração combina experiência em branding, exportação de vinhos e uma paixão compartilhada pelas histórias por trás de cada garrafa.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.