inGroup International побил рекорд дневных продаж круизов

Членство 3.0 ознаменовало историческое достижение

GUAYNABO, PUERTO RICO, November 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- inCruises, подразделение inGroup International, ведущий в мире туристический клуб по подписке, недавно достиг наивысшего числа продаж круизов за день.

14 ноября 2024 года во время пикового периода в течение 12 часов в inCruises было зафиксировано розничных продаж на сумму $1 200 000, что стало рекордным показателем за день.

Это стало возможным благодаря недавнему запуску Членства 3.0, что укрепило лидирующие позиции inCruises среди туристических клубов и ещё раз подчеркнуло растущий интерес клиентов к нашей инновационной модели Членства.

“Новые Члены Клуба заинтересованы в наших новых опциях и преимуществах Членства 3.0, и это привело к растущему числу круизных бронирований, - говорит Операционный и финансовый директор inGroup International Энтони Варваро. - Беспрецедентный показатель продаж отражает невероятные преимущества нашей модели Членства, которые уже оценили новые и опытные путешественники”.

Международный охват inCruises позволяет компании отвечать условиям сотрудничества с круизными линиями по всему миру. "Если круизная компания сообщает нам, что им нужны пассажиры на определённый маршрут, мы можем удовлетворить их запрос благодаря нашей глобальной программе Членства," - добавил Варваро.

inCruises выстраивает доверительные отношения с многочисленными ведущими круизными линиями, такими как MSC, Costa, Virgin, Norwegian, Princess, Azamara, Cunard, Carnival и др.

“Длительное сотрудничество Carnival Cruise Line с inCruises выводит уровень круизных путешествий на новую высоту! - говорит Кирк Нил, Региональный вице-президент Carnival Cruise Lines. - Мы поднимаем планку, предлагая непревзойдённое сочетание РАЗВЛЕЧЕНИЙ, свободы и преимуществ. Он адреналиновых развлечений на борту до самых желанных туристических мест, Члены Клуба inCruises всегда получают лучшее от Carnival с эксклюзивной экономией”.

Об inGroup International и inCruises

inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. Члены Клуба пользуются возможностями широкого выбора круизов, отелей и курортов с непревзойдёнными преимуществами. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира, делая существенный вклад в жизнь своего международного сообщества.

inGroup обогащает жизни, предлагая инновационную модель туристических вознаграждений и возможности для надёжного бизнеса своей растущей команде Партнёров. Компания также делает всё возможное, чтобы оставаться примерным членом международного сообщества, и активно поддерживает такие инициативы Mercy Ships и Ukrainian Relief.

Для получения более подробной информации посетите in.Group и inCruises.

