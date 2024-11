inCruises запускает Членство 3.0 - эволюционное изменение в системе туристических вознаграждений

Больше гибкости, меньше времени в пути, более простая и удобная система вознаграждений.

GUAYNABO, PUERTO RICO, November 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- inCruises объявила о выходе Членства 3.0 - трансформационном прорыве в инновационном клубе туристических вознаграждений.

"Членство 3.0 значительно расширяет лидирующие в мире преимущества нашего Клуба, - говорит Генеральный директор и сооснователь inCruises Майкл Хатчисон. - Это новейшее эволюционное изменение обогащает ещё больше жизней ещё более эффективными способами”.

Ключевые аспекты Членства 3.0:

Новая программа INsider Pricing

Активные Члены Клуба теперь мгновенно получают 17%-ную скидку на круизы, отели и курорты — без необходимости ожидать накопления Бонусных Баллов.

Новые платы Членства

inCruises представляет два новых плана Членства, наряду с действующим планом Classic:

План Premium: Элитные условия Членства, обеспечивающие более быстрое накопление вознаграждений и неограниченный доступ, позволяющий экономить на дорогих и более частых поездках, что делает этот план идеальным для путешественников, ищущих роскошь и гибкость.

План Starter: Бюджетная точка входа с низкими первоначальными и ежемесячными платежами. Этот план призван сделать inCruises доступным для большего числа людей.

Усовершенствование программы Бонусных Баллов

Инновационная система Бонусных Баллов inCruises, удваивающая возможности Членов Клуба бронировать туры, позволяющая снижать розничные цены на круизы до 50% или даже до 100%, была упрощена и улучшена для ещё большего удобства и эффективности.

Расширение возможностей для Партнёров

Членство 3.0 предоставляет больший доступ к более эффективным способам получения дохода и вознаграждений для Партнёров. Усовершенствованные планы компенсаций и большие вознаграждения позволят Партнёрам развивать свой бизнес эффективнее, при этом обогащая жизни людей посредством путешествий.

"Мы невероятно рады положительным отзывам о Членстве 3.0 наших Членов Клуба и Партнёров, - говорит Операционный и финансовый директор inGroup Энтони Варваро, - Это феноменальная возможность для путешественников открывать мир с непревзойдёнными преимуществами, а для предприимчивых Партнёров - присоединяться к нашей миссии и обогащать жизни других людей”.

Об inGroup International и inCruises

inCruises - подразделение inGroup International, один из крупнейших в мире туристических клубов по подписке. Члены Клуба пользуются возможностями широкого выбора круизов, отелей и курортов с непревзойдёнными преимуществами. С момента основания в 2016 году inCruises насчитывает более одного миллиона Членов Клуба и Партнёров из более 200 стран мира, делая существенный вклад в жизнь своего международного сообщества.

inGroup обогащает жизни, предлагая инновационную модель туристических вознаграждений и возможности для надёжного бизнеса своей растущей команде Партнёров. Компания также делает всё возможное, чтобы оставаться примерным членом международного сообщества, и активно поддерживает такие инициативы Mercy Ships и Ukrainian Relief.

