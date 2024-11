Tellusant, Inc. Publica la Actualización de Datos Semestral de su Plataforma TelluBase

TelluBase - El Centro Subnacional de Información al Consumidor Shane Ezepik - Analytics Product Manager

TelluBase contiene datos detallados de estratos socioeconómicos y demográficos para 218 países, 2600 ciudades y 2500 subdivisiones, desde el año 2000 al 2050.

Una vez más, hemos tomado datos fragmentados de distintas fuentes y creado un conjunto de información coherente que es comparable entre geografías y a lo largo del tiempo.” — Shane Ezepik

BOSTON, MA, UNITED STATES, November 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Tellusant publicó hoy la actualización de noviembre de 2024 de TelluBase. Esta es la quinta actualización más importante.La actualización incorpora nuevos datos globales, como las previsiones por país de octubre de 2024 del Fondo Monetario Internacional, las previsiones de crecimiento económico a largo plazo del Servicio de Investigación Económica del gobierno de EE. UU., y los datos demográficos de la edición 2024 de las Perspectivas de la Población Mundial de las Naciones Unidas.También incluye nuevos datos subnacionales de decenas de censos nacionales, así como datos subnacionales obtenidos del Buró de Análisis Económico de EE. UU., Eurostat, la Universidad Radboud y diversas fuentes nacionales de datos.Se han realizado algunos cambios en las definiciones de TelluBase. Hemos expandido Tailandia de 5 a 77 subdivisiones. Nepal, Kazajistán y Malí ampliaron sus subdivisiones (de 5 a 7, de 17 a 20 y de 9 a 11, respectivamente). Trinidad y Tobago y la República Centroafricana cambiaron los límites de sus subdivisiones (con un impacto mínimo en los datos). Azerbaiyán y Armenia han modificado sus subdivisiones tras la guerra de 2023. Bosnia y Herzegovina ahora tiene límites de subdivisión más lógicos.Además, Tellusant ha desarrollado un robusto algoritmo para cambiar la relación entre la paridad de poder adquisitivo y el tipo de cambio del mercado (relación PPA/USD). Ninguna otra institución posee esto (notablemente el FMI y el Banco Mundial)𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗨𝗕𝗔𝗦𝗘TelluBase es el centro de información externo que toda empresa y organización necesita. Es la única base de datos en el mundo que desglosa grupos de consumidores por clases y niveles de edad en países, ciudades, divisiones subnacionales y años.TelluBase es más efectiva cuando se combina con datos de productos o categorías. Al combinar econométricamente, por ejemplo, ventas de categorías o marcas de terceros con el tamaño de la clase media en TelluBase, se puede evaluar rápidamente dónde están las oportunidades, cómo cambiarán a lo largo del tiempo y cómo se comparan entre países o ciudades. El documento académico de Tellusant " ¿Dónde está el mercado en el mundo? " comparte algunas de estas técnicas.Esta base de datos única permite a los usuarios comprender y cuantificar la economía del consumidor a un nivel granular más allá de lo posible hoy en día. El usuario cuenta con la ayuda de Ask TelluBase, un módulo de IA que responde preguntas utilizando los datos de TelluBase.Con TelluBase, su perspectiva sobre el mundo cambiará para siempre. Realmente es una perspectiva del mundo como nunca se ha visto.TelluBase surge de una iniciativa iniciada en 1992 por el Dr. Staffan Canback (nuestro presidente ejecutivo). A lo largo de los años, la base de datos ha evolucionado de datos nacionales a subnacionales; de una perspectiva histórica a una visión futura; de un conjunto de datos estático a una interfaz web interactiva, y mucho más.𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗨𝗦𝗔𝗡𝗧Tellusant, con sede en Boston, Massachusetts, y oficinas en Ciudad de México y Bogotá, es la empresa líder mundial en servicios gestionados para planificación estratégica y funciones adyacentes. La compañía fue fundada en 2020 con una visión audaz: transformar la toma de decisiones corporativas globales mediante enfoques científicos para abordar problemas de gestión.Sus fundadores están excepcionalmente calificados para lograrlo, aportando sólidas conexiones en la alta dirección, amplia experiencia en mercados globales y la creación de propiedad intelectual de vanguardia.Hoy en día, la visión se está haciendo realidad. Tellusant ofrece una gama de productos basados en la nube, incluidos PoluSim, TelluBase y PACE (Precio Alineado con la Economía del Consumidor). Sirve a clientes de todo el mundo y ha ganado una reputación destacada en el sector corporativo.----------------------

