Tellusant, Inc. da la bienvenida a Daniel Amaro García como Director Comercial México

Daniel Amaro, Commercial Director Tellusant Mexico Daniel Amaro with parts of Tellusant Mexico team

Hemos visto mucho éxito en México. Esta nueva posición nos permite construir sobre esto y consolidar nuestra presencia en el mercado.” — Philip Burgin-Young, CEO

BOSTON, MA, UNITED STATES, October 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Daniel Amaro se une a Tellusant, Inc. en su oficina de la Ciudad de México. Es un experimentado líder comercial y desarrollador de negocios.Daniel está a cargo de desarrollar nuestra presencia de clientes en México, con responsabilidades secundarias en Centroamérica y la región Andina. También será un enlace con las actividades de las empresas estadounidenses en América Latina.Reporta al Director Comercial de Tellusant, Carlos Alzate, en Bogotá, con una línea punteada a Francisco Maciel, nuestro Gerente de País de México con sede en la Ciudad de México, y a nuestro Director Ejecutivo, Philip Burgin-Young, en Boston.Daniel tiene una vasta experiencia en empresas grandes y pequeñas, como Qualcomm, Honda, Mercer, Michael Page y Multiplica Talent. Se ha desempeñado como Líder Nacional de Ventas, Líder de Desarrollo de Negocios, Gerente Regional de Ventas y más. Obtuvo su título de Licenciado en Relaciones Comerciales en el Instituto Politécnico Nacional.Daniel Amaro reflexiona sobre su nuevo rol: "Estoy encantado de unirme a Tellusant. La empresa cuenta con una colección de productos y servicios de vanguardia que son únicos en el mundo. Veo el mercado mexicano como el lugar perfecto para desplegar esas ofertas; especialmente TelluBase, PoluSim y PACE, así como servicios de consultoría con enfoque en el método de Auditoría Estratégica. También espero colaborar con nuestro socio estratégico Berumen y Asocados".Carlos Alzate, Director Comercial, comenta: "Este es un gran día para Tellusant. Hemos llevado a cabo una búsqueda exhaustiva para este puesto y Daniel se ajusta perfectamente a nuestros requisitos. Espero con ansias trabajar con él”.Ahora cubrimos América Latina a través de México, América Central y la región Andina. Nuestros líderes han trabajado sobre el terreno en todos los países de América Latina, excepto Bolivia y Cuba. Está claro que tenemos mucho que ofrecer a los posibles clientes".Como country manager en México, Francisco Maciel ha sido el protagonista en la búsqueda y contratación de nuestro nuevo Director Comercial. Y añade: "Ha sido un proceso intenso para llegar a este punto. Daniel es la persona ideal para el puesto y espero con ansias nuestra colaboración.Comencé a trabajar con los directores de Tellusant en 2007 y este es un paso importante hacia la expansión de nuestra presencia en México. Pasar de trabajar en proyectos, a tener una oficina de desarrollo, a convertirnos en una subsidiaria con una cadena de valor completa".Finalmente, Philip Burgin-Young agrega: "Hemos visto mucho éxito en México. Esta nueva posición nos permite construir sobre esto y consolidar nuestra presencia en el mercado.La calidad de la mano de obra mexicana, la fuerte ética de trabajo y la proximidad a los Estados Unidos indican que México continuará creciendo rápidamente. En lo personal, he trabajado en todo el país y veo oportunidades todos los días".𝗔𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗨𝗦𝗔𝗡𝗧Tellusant, con sede en Boston, Massachusetts, y oficinas en Ciudad de México y Bogotá, es la empresa líder mundial en servicios gestionados para la planificación estratégica y funciones adyacentes. La compañía se fundó en 2020 con una visión audaz: transformar la toma de decisiones corporativas globales utilizando enfoques científicos para abordar los problemas de gestión.Sus fundadores están excepcionalmente cualificados para lograrlo, aportando sólidas conexiones de alta dirección, una amplia experiencia en el mercado global y la construcción de propiedad intelectual de vanguardia.Hoy, la visión se está convirtiendo en una realidad. Tellusant ofrece una gama de productos basados en la nube, como PoluSim, TelluBase y PACE (Pricing Aligned with Consumer Economics). Atiende a clientes de todo el mundo y se ha ganado una excelente reputación en el sector corporativo.𝗔𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗨𝗦𝗔𝗡𝗧 𝗠É𝗫𝗜𝗖𝗢Tellusant abrió una oficina en la Ciudad de México en 2022 bajo el liderazgo de Francisco Maciel. Sirve como la oficina de desarrollo de productos de la empresa. Además, la oficina apoya las actividades comerciales impulsadas desde Boston y Bogotá.Con base en esta experiencia, vemos una gran oportunidad para expandir nuestra base de clientes en México. Ya contamos con un sólido conjunto de clientes y anticipamos una alta demanda continua de nuestros servicios. Esto incluye bienes de consumo, otros bienes de consumo, telecomunicaciones, servicios financieros y otras industrias.----------------------

