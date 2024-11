Se invita al público a comentar sobre la propuesta de utilización de fondos estatales para medidas de mitigación por desastre

Press Release in English La Administración para la Recuperación y Resiliencia de NC (N.C. Office of Recovery and Resiliency, NCORR), consulte el portal desplegado aquí, busca escuchar comentarios públicos, hasta el 14 de diciembre, respecto a la propuesta de enmienda al Plan de Acción para la administración de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario - Medidas de Mitigación, del Depto. de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD). La enmienda propuesta al Plan de Acción tiene como intención abordar los requerimientos de medidas de mitigación de propietarios de vivienda, incluyendo el establecimiento del Fondo de Elevación Estructural de Propiedades Residenciales, el cual será utilizado para rehabilitar, reconstruir o reemplazar propiedades ubicadas en planicies propensas a inundaciones o bien, que corren el riesgo de inundaciones en el futuro.El nuevo Fondo ayudará a proteger las propiedades contra daños por inundaciones futuras a través de elevaciones estructurales y actividades afines. Este Fondo es aparte del Programa de Recuperación de Propietarios de Vivienda ReBuild NC, financiado por la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario — Recuperación por Desastres, el cual principalmente atiende a casos de propiedades que no requieren de elevaciones estructurales de vivienda. Los cambios propuestos incluyen asignaciones para: Fondo de Desarrollo de Vivienda Asequible, consulte aquí; Fondo de Restauración de Vivienda Pública, consulte aquí; Programa de Recuperación de Infraestructura, consulte aquí; y el Programa de Adquisiciones Estratégicas, consulte aquí, entre otras actualizaciones. El texto preliminar de financiación del nuevo Plan de Acción Sustancial, Enmienda 6, Fondos para Medidas de Mitigación, puede visualizarse en línea, en el portal desplegado aquí. Se recomienda fuertemente al público enviar comentarios por correo electrónico a: ncorr.publiccomments@ncdps.gov ; o bien, por correo postal a: NCORR Public Comments, P.O. Box 110.465, Durham, NC 27709. Los comentarios públicos respecto al nuevo texto preliminar del Plan de Acción deben enviarse antes de las 5 PM del sábado 14 de diciembre, 2024. Además de las iniciativas de mitigación, NCORR gestiona programas que incluyen medidas de recuperación a largo plazo por desastres, medidas de resiliencia, desarrollo comunitario, vivienda asequible, adquisiciones estratégicas e infraestructura local. Para obtener más información sobre los programas de la Administración NCORR, consulte el portal desplegado aquí. ###



